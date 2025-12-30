Definidas cubanas para clasificatorio centrocaribeño

Ineymig Hernández y Roxángel Obregón ganaron los dos cupos en disputa

La Habana.- LA CAMAGÜEYANA Ineymig Hernández y la villaclareña Roxángel Obregón se convirtieron hoy en las representantes cubanas en el torneo clasificatorio de ajedrez para los Juegos Centroamericanos de y Caribe de Santo Domingo 2026.

Ellas consiguieron la mayor cantidad de puntos luego de sumar las actuaciones en las justas de partidas rápidas y de Blitz, disputadas este fin de semana en la capital con varias jugadoras de la preselección nacional y de la categoría juvenil.

Ineymig arrasó en los duelos relámpagos con 11 puntos de 12 posibles y eso le facilitó el boleto, pues no le había ido tan bien en las rápidas con solo 2,5 unidades en seis partidas.

Su total de 13,5 fue inalcanzable para el resto de las seis mujeres en competencia. Roxángel se adueñó del otro boleto con 11 rayas, luego de compilar las 7,5 del Blitz y las 3,5 de las rápidas.

En el certamen estuvieron la actual campeona nacional Yerisbel Miranda, de Pinar del Río, y la experimentada santiaguera Maritza Arribas, quienes no pudieron hacerse de ninguno de los cupos en disputa.

Hace dos años Yerisbel fue una de las representantes en la cita de San Salvador 2023, a la que también asistió la santiaguera Yaniela Forgas, ausente esta vez.

Ineymig y Roxángel se unirán ahora a los capitalinos Dylan Berdayes y Daniel Hidalgo, ganadores de los boletos entre hombres luego de disputarse una lid en la que también hubo acciones en rápidas y Blitz.

El evento para definir las parejas clasificadas a Santo Domingo 2025 será los días 17 y 18 de enero con formato híbrido. Cada país participante debe garantizar que sus equipos jueguen en un salón único, con internet en todo momento para las partidas que se desarrollarán por la plataforma Tornelo.

«Clasifican las 15 mejores parejas de cada país y por sexo. No debemos tener grandes complicaciones para acceder a esos cupos», reconoció Carlos Rivero, presidente de la Federación Cubana de Ajedrez.

Aunque sí recordó que será imprescindible contar con una conexión estable, porque los organizadores del torneo no son responsables de ese detalle y quedar fuera de línea equivaldrá a perder la partida.

Igual de manera obligatoria el salón debe tener la trasmisión en vivo con cámaras y la presencia de un árbitro internacional.

Para San Salvador la dupla masculina la formaron el camagüeyano Carlos Daniel Albornoz y el avileño Luis Ernesto Quesada.

El ajedrez se estrenó como parte del programa centrocaribeño precisamente en esa cita y los cubanos apartaron varias medallas a su delegación.