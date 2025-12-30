La relación entre el envejecimiento y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas

Las enfermedades neurodegenerativas son afecciones del sistema nervioso central que se caracterizan por la pérdida gradual e irreversible de neuronas, afectando funciones cruciales como la memoria, el movimiento y el pensamiento

Las enfermedades neurodegenerativas son afecciones del sistema nervioso central que se caracterizan por la pérdida gradual e irreversible de neuronas, afectando funciones cruciales como la memoria, el movimiento y el pensamiento. Entre estas patologías se encuentran el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la ataxia de Friedreich y la enfermedad de Huntington, por mencionar algunas. Aunque algunas de estas condiciones tienen un componente hereditario, en muchas ocasiones las causas son inciertas e involucran factores como el entorno, toxinas o infecciones.

El diagnóstico de estas condiciones se realiza a través de la evaluación clínica, pruebas neurológicas y técnicas de imágenes, aunque todavía no hay métodos concluyentes para detectar la enfermedad en etapas tempranas. Normalmente, el tratamiento se enfoca en mitigar los síntomas y mejorar la calidad de vida, dado que no hay una cura definitiva. Sin embargo, los recientes progresos en la investigación están facilitando la identificación de biomarcadores y rutas moleculares comunes entre estas enfermedades, lo que podría abrir puertas a diagnósticos más precisos y tratamientos más efectivos en el futuro.