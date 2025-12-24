El barbero Pedro es «una cancha»

Sencillo, amable y respetuoso y sobre todo, con el precio más barato de la ciudad en ese servicio.

No pretendo cuestionar a nadie. En fin, en tiempos de precios de todos los tipos que nuevo podría aportar y hoy existen todavía seres humanos con cordura. Es el caso de Pedro y su barbería en la calle Quinta a Zayas en el portal de su casa. Allí llegue por primera vez y de veras que otra cosa no pude apreciar en tan corto tiempo que fui atendido. Unos cuantos clientes por delante, pero en esas conversaciones de barberías, TODOS ABSOLUTAMENTE TODOS coincidían en afirmar que a ese barbero lo distingue la rapidez combinada con la profesionalidad, lo caracteriza en trato afable y con total sencillez. No por gusto hay felices coincidencias que su barbería es muy concurrida también por el precio, me atrevo a decir la de menores precios en #Caibarién. Muy acertada la sugerencia de un amigo, porque alli encontré TODO LO CONTRARIO que en otra similar de la ciudad, donde me cobraron 5 veces por encima del valor que pagué en la barbería de Pedro. Moraleja muy clara, Pedro tiene una enorme clientela, la otra en cambio casi siempre vacía o con clientes bien diferenciados con pelados diría yo exquisitos. En la calle Zayas esquina a Quinta, en #Caibarién, Pedro, el barbero que es un Cancha.

