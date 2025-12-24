Es navidad y me gusta imaginar calles, ciudades y las casas llenas de luces de colores, de fiesta y alegría, de olor a comida rica mientras afuera hace fresquito. No será así para todos, no obstante es lo que imaginamos, lo que creemos que debe ser, lo que quisiéramos.

Quizás muchos no sepan qué significa esta ocasión, qué es lo que realmente se celebra, pero les encanta el ornamento que supone, las guirnaldas, la ilusión de los regalos para quienes pueden, además de lo que figura como cierre de etapa y comienzo de otro año, el momento de replantear y trazar metas.

Se trata de unos de los festejos más antiguos. Su base es religiosa, pero hasta para los ateos no pasa desapercibido y engalanan y disponen su mesa con lo que consiguen porque Navidad es sinónimo de reunión familiar, también es cultura.

Se festeja el 25 de diciembre, pero ya desde antes se decora con luces y árboles. En esencia simboliza el nacimiento de Jesús, la figura central del cristianismo. Por lo tanto, como vemos, es un motivo muy muy de fe, sin embargo, millones de personas en el mundo solo quieren estar ese día junto a sus seres queridos y pasarla bien, olvidar por un momento que el mundo es un caos y organizar una velada que enajene, si es posible.

Sea cual sea el sentido que le demos, no podemos negar que es muy lindo ver las fachadas llenas de luces y que el tintineo colorido ensimisma. ¿A quién puede no gustarle?

La Navidad ha sido motivo de inspiración para el arte y su representación en la pintura ha experimentado una transformación muy interesante porque si bien al inicio era visto como episodio estrictamente sagrado, con el tiempo los artistas se han despegado de esa visión con más libertad para concentrarse en la experiencia humana, en la introspección emocional, en los detalles, sin despegarse de su valor cultural.

Basta con comparar las pinturas de los grandes maestros de hace siglos para ver que casi siempre abordaban la fecha con énfasis en el tema religioso, en específico en el “nacimiento de Jesús”, el milagro divino y la abundancia; mientras que la mirada contemporánea recrea más el ambiente festivo tanto en la calidez del hogar, como socialmente, más allá del motivo bíblico. Incluso los más irreverentes ofrecen su destreza para criticar el consumismo desenfrenado y las diferencias de clases alrededor de la Navidad que es también empleado como herramienta de márquetin para el derroche.

Aunque es cierto que cada quien celebra como quiere y puede, incluso no falta quien lo pase por alto, para millones de personas en el mundo Navidad es sinónimo de algarabía, bufanda, música, familia y mesa servida. Son muchas las obras sobre este tema, de autores clásicos y populares, con técnicas y expresiones diversas que destacan por visión y originalidad, desde Georges de La Tour, Norman Rockwell, o Banksy. Veamos algunas imágenes.



El censo de Belén (1566) de Pieter Brueghel, el viejo (Países Bajos, 1526-1569). Esta es una propuesta subliminal que, además de mostrar un paisaje invernal tal y como se populariza que es la época navideña, sugiere los elementos sagrados de la fecha combinados en un ambiente popular. Imagen tomada de https://es.wikipedia.org.



Natividad con San Francisco y San Lorenzo (1609) de Michelangelo Caravaggio (Italia, 1571-1610). Es una obra típica de su autor que evidencia su gusto por lo oscuro y tenebroso. Aunque en esta oportunidad nos ofrece una escena común y tranquila, nótese un halo de nostalgia en torno a la sagrada familia. Imagen tomada de https://es.wikipedia.org.



La adoración de los pastores (1645) de Georges de la Tour (Francia, 1593-1652). Es muy marcada la intención del autor por el manejo de la luz sobre el escenario sombrío, y pareciera que no quiere distraer la mirada al mostrar rostros apáticos en un contexto que debería ser de alegría. Imagen tomada de https://historia-arte.com.



Natividad (1654) de Rembrandt (Países Bajos, 1606-1669). Es una obra que recrea de manera tradicional la escena del nacimiento del niño Jesús. Imagen tomada de https://www.meisterdrucke.es.



La procesión de Noel (1974) de Marc Chagall (Bielorrusia, 1887-1985). Tan colorido como nos tiene acostumbrados, podemos encontrar aquí varias escenas alegóricas. Imagen tomada de https://www.plazzart.com.

