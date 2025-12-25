A todos los profesionales de la salud, gratitud y respeto





Con un llamado a lograr la necesaria intersectorialidad por la salud del pueblo inició el año 2025 en el sistema de la medicina de Caibarién. Y es que no han sido pocas las limitantes que han enfrentado los profesionales del sector y su joven equipo de dirección, por eso demandan el apoyo de organismos y entidades para asumir la asistencia médica con la calidad que merece cada caibarienense.

Ante la convocatoria aparecieron colaboradores de diferentes entidades y entre ellos los trabajadores de Gaviota Centro, desde los hoteles de la cayería norte quienes ejecutaron la rehabilitación de salas y demás áreas del Hospital general, recuperaron mobiliario y equipos así como la red digital, y donaron diversos recursos.

Similar contribución realizaron en el Hogar de ancianos. En temas de reparación y mantenimiento gracias al plan anual del sector aprobado con más de 6 millones de pesos lograron mejoras en el Hogar materno, el centro de Electromedicina, ambos policlínicos, el consultorio y la casa del médico de Dolores, la dirección general entre otros.

Donativos llegaron a los centros de salud desde pequeñas y medianas empresas, productores agrícolas y organismos estatales. Un año que transcurrió entre proezas para lograr los objetivos e indicadores que miden la salud de los pacientes y donde no faltó la capacitación de médicos, enfermeros y demás trabajadores.

Precisamente en enero fue la primera categorización docente, luego en marzo la siguiente y en ambas lograron excelentes resultados. Esfuerzos igual desplegaron para recolectar las donaciones de sangre programadas, estrategias para completar la fuerza médica en consultorios, el plan de cirugías en el Hospital, centro que logró un 113 por ciento de su plan de consultas.

Desde el inicio del 2025 se hizo presente el reconocimiento a los trabajadores de salud en el cierre de la jornada por el día de la medicina latinoamericana porque es preciso reconocer el esfuerzo. Hablamos de logros en las dos etapas de la campaña de vacunación antipoliomielítica oral, en la dedicada a la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano a niñas de nueve años de edad y los refuerzos contra la Covid 19.

Importante recordar que la rama de la estomatología inició enero con serios contratiempos pero recuperaron recursos, fuerza profesional especializada, la consulta de ortodoncia y ampliaron los servicios de maxilofacial.

El programa de atención materno infantil asumió igual dificultades para mantener indicadores relevantes, en chequeos de nivel provincial y nacional apreciaron la constancia de dicho equipo, reconocieron logros de la consulta de reproducción asistida y trabajaron en intensas jornadas de intervención sanitaria. En el policlínico Pablo Agüero retomaron los servicios de cirugía, asumieron un proceso de compactación de consultorios médicos de la familia a causa de la falta de personal. En la playa durante el verano mantuvieron el puesto médico diario. Debieron reorganizar las consultas y departamentos en el policlínico Leandro Figueroa por dificultades constructivas. La brigada Abrazando mi barrio acercó los servicios de varias especialidades a lugares apartados como Refugios, Dolores, el reparto Camilo Cienfuegos y la ciudad pesquera.

En aspectos de superación sus profesionales participaron en eventos del fórum de innovación tecnológica y lograron premios a varias instancias, un delegado representó al sector en las conferencias previas y el congreso de la CTC. Para bien en dos momentos este año recibieron a nuevos profesionales de medicina, enfermería y tecnólogos de salud para suplir la insuficiente fuerza profesional en las instituciones locales, la mayoría egresados del departamento docente municipal que mantuvo la preparación de los futuros profesionales del sector. Colaboradores internacionalistas representaron a la salud caibarienense este año en África, América latina y las islas del Caribe. Con igual empeño y entusiasmo desarrollaron un plan de actividades por el primero de mayo y en cada tarea, celebraciones, trabajos voluntarios a nivel municipal estuvieron presentes. Varias jornadas protagonizaron para el homenaje y reconocimiento a los trabajadores de cada esfera de salud y la entrega de medallas y distinciones por trayectoria relevante.

Por supuesto que la preocupación mayor se otorgó a la alta incidencia de arbovirosis, mayor en la etapa final del año y a las acciones de la campaña antivectorial marcada por la carencia de recursos y fuerza de trabajo, también a la prevalencia de enfermedades respiratorias, al alza de tuberculosis y de hepatitis viral A entre otras.

Cierra el 2025 y por supuesto insatisfacciones quedan como deudas por saldar para elevar la calidad de los servicios al pueblo, pero de seguro, con la experiencia adquirida este año y el empeño para seguir cosechando éxitos, lograrán sus propósitos en el 2026. No ha sido fácil, reitero, por eso a todos los profesionales de la salud, nuestra gratitud y respeto.

Imágenes: de la autora.