Educación en el año que termina

Para conocer de los momentos que marcaron el paso del sector educacional de Caibarién en el año 2025, conversamos con María del Carmen Portillo Lauzurique, Subdirectora General de la Dirección Municipal de Educación en Caibarién. Puntualiza en los que considera más significativos en la etapa.

“Para mencionar algunos de ellos, pudiéramos estar diciendo el fortalecimiento del claustro docente, en el cual con la incorporación de nuevos maestros nos permitió la mayor estabilidad en varias de nuestras instituciones educativas. Además también las mejoras en la infraestructura escolar, específicamente en centros de enseñanza de primaria y secundaria básica. En cuanto al incremento de las actividades metodológicas y de superación profesional, con énfasis en la preparación para el tercer profesionamiento del Sistema Nacional de Educación visto desde el proceso docente educativo.”

“También pudiéramos mencionar que ha venido existiendo un avance en la informatización, la participación destacada de estudiantes en eventos municipales y provinciales, con buenos resultados tanto académicos como culturales y deportivos. Decir las acciones de apoyo a los estudiantes en instituciones de vulnerabilidad, reforzando programas de atención diferenciada y trabajo comunitario.”

Ese resumen da cuenta de un año de mucho trabajo y logros, pero la educación es un proceso continuo. Más allá de los momentos puntuales, la subdirectora del sector destaca los procesos que, manteniéndose durante el año que termina, aún continúan para garantizar la calidad educativa.

“Todo lo que tiene que ver con la formación y superación permanente del personal docente, el seguimiento, la asistencia y la retención escolar, con énfasis en la prevención y el ausentismo y la deserción, el fortalecimiento del vínculo escuela-familia-comunidad; en lo que tiene que ver con la informatización del proceso docente, ampliando el acceso a tecnologías y recursos digitales. En cuanto al mantenimiento, se viene trabajando en función de ir priorizando las escuelas hoy que están aprobadas para poder proceder en estos mantenimientos que hoy se les brindan a nuestras instituciones educativas.”

Con esos procesos, es natural mirar hacia adelante. En el 2026, María del Carmen nos cuenta cuáles son las principales metas que se ha trazado el sector educacional de Caibarién.

“Se proponen metas concretas para elevar la calidad del aprendizaje, teniendo en cuenta la consolidación de la cobertura docente, priorizando las asignaturas con mayor déficit; otra de las cuestiones que tenemos también como reto, es ampliar la reparación de nuestras escuelas. Tenemos que elevar los resultados académicos, especialmente en exámenes finales y concursos de conocimiento, en todas nuestras educaciones. Fortalecer la educación en valores y la formación integral con proyectos comunitarios y actividades culturales, que también va a formar parte de los indicadores que nos vamos a proponer para el 2026. Tenemos que desarrollar programas de atención diferenciada para estudiantes con dificultades de aprendizaje o situaciones sociales complejas. Otra de las prioridades es impulsar la formación vocacional. Desearle un feliz fin de año 2025 y un próspero año 2026, a la cual nos vamos a obedecer a todas estas metas que tenemos por cumplir”.

Conversamos con María del Carmen Portillo Lauzurique, subdirectora general de la Dirección Municipal de Educación en Caibarién, y también delegada de Educación al Congreso del Partido. Nos acompañó en este repaso del trabajo realizado en el sector de educación del año que culmina y el que está por venir.

Imagen: tomada del perfil de Facebook de Primaria Bamburanao Herrada Bello Caibarién.