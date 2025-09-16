Arranca el curso docente deportivo en la Escuela de Velas Marcelo Salado Lastra

Con renovadas energías y grandes aspiraciones, dio inicio el curso docente deportivo en la Escuela de Velas Marcelo Salado Lastra, ubicada en Caibarién. Esta institución, reconocida por su tradición en la formación de atletas, abre sus puertas a una nueva generación de estudiantes decididos a conquistar el mar y los podios.

Yoel Comas, jefe de cátedra de la escuela, expresó con entusiasmo que este año el objetivo es ambicioso: “Queremos ganar todas las categorías. Tenemos el talento, la disciplina y el compromiso para lograrlo”. Sus palabras reflejan el espíritu competitivo y la determinación que caracteriza al colectivo docente y estudiantil.

Durante el acto inaugural, se destacó la importancia de la preparación integral de los jóvenes, combinando el rigor académico con el entrenamiento físico y técnico. La escuela, que ha sido cuna de destacados deportistas y reafirma su compromiso con la excelencia y el desarrollo de este deporte.

Imagen: Archivo CMHS.