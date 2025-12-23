Equipo cubano repetirá presencia en festival de ajedrez en Rusia

La selección agrupa a cuatro varones y una niña. La cita será en febrero de 2026

La Habana.- UN ELENCO conformado por cuatro varones y una niña repetirá presencia cubana en el festival de ajedrez en la Copa Academia Intelectual 2026, que otra vez tendrá por sede la ciudad rusa de Novokuznetsk.

La cita está pactada del 16 al 22 de febrero del año que ya anda tocando a las puertas y según confirmó el presidente de la federación cubana del Juego Ciencia, Carlos Rivero, el equipo antillano quedó integrado por niños de las categorías entre sub-13 y sub-9 años.

Mya Valdés será la única muchacha en una armada integrada además por Esteban David O´Farrill, Alberto García, Daniel Pernas y Ángel González, y que contará como entrenador con el experimentado Danilo Buela.

De todos es Mya la única que repite de la anterior edición, cuando la escuadra de la Isla finalizó con medalla de bronce luego de completar 68,5 puntos y escoltar en el podio a Kazajistán y Uzbekistán, en poder de 103 y 87,5 unidades, respectivamente.

Rivero mencionó que la selección de los jugadores se realizó tomando en cuenta resultados en eventos nacionales e internacionales, y también atendiendo al cambio de rango de edades que propusieron los organizadores de la justa.

En la edición de 2025 se pudo concursar con mejores de 16 años y fue precisamente el representante de esa categoría, el camagüeyano Felipe Herrera, quien cargó con el protagonismo.

En aquella ocasión completó 8,5 puntos de nueve posibles y quedó como el mejor jugador de todo el certamen. Mya logró cinco rayas en igual cantidad de partidas.

Un total de 45 equipos de 18 países tomaron parte en la anterior lid, en la que además de ajedrez hubo intercambio cultural y de otras materias para promover el desarrollo intelectual de niños y niñas en estas edades.