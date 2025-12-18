Sesiona hoy Asamblea Nacional

Mediante videoconferencia, y con la participación de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, sesionaron ayer las comisiones de Asuntos Económicos, Constitucionales y Jurídicos, y de Educación del Parlamento cubana

El Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional de Poder Popular (ANPP) en su X Legislatura tendrá lugar este jueves, en el Palacio de Convenciones de La Habana, en un contexto económico y social complejo para el país y con una agenda centrada en asuntos económicos y legislativos.

Dentro de la agenda, se prevé la toma de posesión de los nuevos diputados, la evaluación del cumplimiento e impacto de las medidas del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, la presentación de los objetivos y metas de la economía para el próximo año y el análisis y discusión del proyecto de Ley del Presupuesto del Estado para el año 2026.

De igual forma, los diputados someterán a votación la aprobación de los proyectos de Ley «General de Ciencia, Tecnología e Innovación» y «De Reducción Excepcional del Actual Periodo de Duración del Mandato de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular».

En la sesión plenaria también se presentará una actualización del cumplimiento del cronograma legislativo y tendrá lugar la elección de nuevos miembros del Consejo de Estado.

Con anterioridad, el Consejo de Estado de Cuba aprobó reajustar el programa y desarrollarlo mediante videoconferencia solamente el día 18 de diciembre.

Aquellos asuntos que no sean abordados en este periodo continuarán su análisis en etapas posteriores, de acuerdo con las decisiones que adopte el Consejo de Estado.