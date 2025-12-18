Otorgan a Juan Piñera Premio Nacional de la Enseñanza Artística 2025

El Premio Nacional de la Enseñanza Artística 2025, instituido en 1997 por el Centro Nacional de Escuelas de Arte (CNEART) y el Instituto Superior de Arte (ISA), como reconocimiento a la dedicación y el esmero de profesores y personalidades de la cultura cubana en la formación de las nuevas generaciones de artistas y profesionales de las artes, fue otorgado este martes al destacado promotor musical, escritor, guionista, investigador y pianista, Juan Manuel Piñera Infante.

Según fuentes cercanas al Ministerio de Cultura (MINCULT), el jurado estuvo presidido por el teórico de la música José Loyola Fernández, Premio Nacional de la Enseñanza Artística 2023; e integrado por Marilyn Garbey Oquendo, presidenta de la Asociación de Artes Escénicas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y jefa del departamento de Danzología en la Universidad de las Artes (ISA); Miguel Iglesias Ferrer, director de Danza Contemporánea de Cuba y Premio Nacional de la especialidad en 2018; Jesús Ortega Irusta, Premio Nacional de Música 2022; y el escultor José Ramón Villa Soberón, Premio Nacional de Artes Plásticas 2008.

Presentes también en la sesión: Ariadna Padrón García, directora general de Formación Artística y Desarrollo del MINCULT; Diango González Guerra, director del CNEART; y Luis Enrique Amador Quiñones, rector del ISA, institución que sirvió como sede del encuentro, refiere ACN.

Fueron sometidas a votación 24 nominaciones, las cuales tuvieron un alcance nacional al proceder de todas las regiones del país; y tras una deliberación cordial en la que se reconoció el trabajo y la trayectoria de todos los nominados, se determinó otorgar el Premio Nacional de la Enseñanza Artística 2025 a Juan Manuel Piñera Infante, prominente compositor, pedagogo y profesor de diversos niveles en la enseñanza artística, con más de cinco décadas de experiencia, señala la fuente.

Nacido en La Habana en 1949, Piñera Infante ha sido merecedor, además, de premios nacionales e internacionales otorgados en Francia, Brasil, Estados Unidos y la antigua Checoslovaquia; entre los que destacan el Premio Maestro de Juventudes de la Asociación Hermanos Saíz, la Condición Artista de Mérito del Instituto Cubano de Radio y TV, y el Premio Nacional de Radio 2018.

Durante su larga trayectoria al servicio de la cultura nacional, Piñera Infante se ha destacado por ser miembro del Consejo Internacional de la Música Electroacústica, del Consejo Iberoamericano de la Música y miembro de Número del Colegio Latinoamericano de Compositores de Música de Arte.