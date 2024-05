Nuevos récords de temperaturas máximas para Villa Clara en lo que va de mayo

Transcurrida la tarde de este martes Villa Clara registra dos nuevos récords absolutos de temperaturas máximas para el transcurso de mayo.

A los 37,9 o C reportados por la estación meteorológica de Santo Domingo el pasado día 11 se suman ahora Sagua la Grande con 38,2 o C que no encuentra precedentes entre los acumulados en la historia provincial.

También en la tarde del martes Santo Domingo detuvo sus termómetros en 38, 1 o C, y poco a poco se van acercando al valor máximo de Cuba de 40, 1 o C correspondiente a la estación de Jucarito, en la provincia de Granma, durante el pasado abril para convertirse en el más alto de la historia en el archipiélago.

No es descartable la ocurrencia de otros valores significativos en los próximos días atenido a lo que sucede en Villa Clara y en gran parte del país asociado a la influencia de las altas presiones, la humedad relativa baja, la fuerte radiación solar, la escasa nubosidad unido a la debilidad de los vientos», señaló el máster Amaury Machado Montes de Oca, jefe del Grupo de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial (CMP).

A ello hay que sumar la influencia de concentraciones del Polvo del Sahara que normalmente llega en un período posterior y se ha adelantado; sin embargo, aún resulta moderada en nuestra área.

El experto recordó el refrán de antaño al sentenciar que «si abril no le entrega agua a mayo este viene poco lluvioso», y es lo que ha ocurrido porque el comportamiento de las precipitaciones se pronostica por debajo de la norma.

« Abril vino muy seco, y fue el segundo o el tercero con dichas características en los últimos 40 años, a tenor de los mínimos registros propiciados por nuestra estaciones meteorológicas. Llegó a reportar alguna lluvia en sus dos jornadas finales, y llevamos prácticamente 15 días sin precipitaciones».

Al no llover ni refrescar durante más de cuatro días consecutivos comienza en las islas lo que se denomina el efecto de golpe de calor debido a la acumulación sucesiva de altas temperaturas y la ausencia de lluvias, y es lo que está pasando en estos momentos, sin llegar a ser olas de calor que son propias de los continentes.

Machado Montes de Oca que afirma tener casi 25 años de experiencia en la Meteorología y trabajar durante algún tiempo en las provincias orientales subraya que esos registros de temperatura resultan allí algo normales en el verano, pero en Villa Clara son poco comunes.

Interrogado sobre lo esperado para los próximos días anunció alguna lluvia local en determinados puntos este miércoles, mas el actual mes no será tan lluvioso, por lo que el calor continuará al no estar las condiciones necesarias para que disminuyan las temperaturas.

Respecto al Polvo del Sahara los especialistas condicionan un sol mucho más enrojecido al atardecer con influencia en la luna durante las noches, por lo que el espectro rojizo motivado por su gran longitud de ondas llega a la vista con mayor intensidad.

Ante el panorama existente Amaury Machado Montes de Oca sugiere las siguientes recomendaciones:

— Hidratarse al máximo

— Tratar de escapar del sol en los horarios de 11:00 a.m. a 2:00 de la tarde.

— Evitar baños en playas y piscinas en horas de intenso calor.

— Usar gorras y otros objetos protectores junto a ropas livianas y frescas.

— Planificar de manera cuidadosa las actividades al aire libre.