Encabeza Secretaria General de la FMC debate de federadas villaclareñas sobre Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía

Para mirar profundamente cuánto más puede enriquecerse el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, un grupo de federadas de la ciudad de Santa Clara sostuvo un encuentro presidido por Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Comité Central y Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas.

«Necesitamos que todo el pueblo conozca las interioridades de este programa, para que nuestra gente aporte soluciones, propuestas interesantes, sugerencias de lo que podemos aportar a este documento. En los diez objetivos, la FMC puede hacer mucho, desde la disminución del déficit fiscal, los asuntos sociales, las temáticas económicas, porque todo atañe a las cubanas, que aspiramos y luchamos por un mejor país», enfatizó la dirigente femenina.

El diálogo también fue encabezado por Osmayda Hernández Beleño, miembro del Secretariado Nacional de la organización; Mayelín Díaz Rodríguez, Secretaria General de la FMC en Villa Clara; y Asbel Ferrer González, funcionario del Partido en el territorio.

Como preámbulo, profesores y especialistas se refirieron al complejo escenario del contexto económico y social cubano y sus vulnerabilidades, entre ellas, la situación electroenergética, la producción de alimentos, la difícil situación financiera y la dinámica demográfica.

«Si estamos aquí es por la grandeza de este pueblo y de sus mujeres», dijo Amarelle Boué al intervenir en el diálogo con dirigentes de base de la organización femenina en bloques y delegaciones.

En las intervenciones se insistió en la necesidad de buscar alternativas para disminuir el déficit fiscal, especialmente lo relacionado con impedir la evasión fiscal.

Adquirir más cultura económica, lograr la disciplina financiera, trabajar con los altos consumidores, con los que evaden el fisco, influir en los barrios en este sentido, y afianzar el control fiscal fueron otros pronunciamientos.

De igual manera, prevenir y hacer que las formas de gestión no estatal y todos los contribuyentes cumplan con estas obligaciones, pues de esta recaudación depende el cumplimiento de las políticas sociales y que se revierte en bienestar del pueblo.

Muchas de las participantes consideraron que los organismos, organizaciones e instituciones tienen que ser más creíbles, ser más responsables ante cada problema social, porque las personas necesitan respuestas más ágiles ante las demandas urgentes de la población.

En ese sentido, se llamó a hacer estas discusiones en los barrios, enfrentar todas estas problemáticas con valentía y fomentar el control popular.

Todas coincidieron en que la Federación tiene muchas potencialidades para hacer más, para unir y encontrar soluciones. Lo más importante, mantener nuestra soberanía, nuestra democracia, trabajar más con niños, adolescentes y jóvenes, manifestaron las líderes femeninas.

Ejemplos concretos de trabajo comunitario y la atención a la niñez, la juventud y el rescate de la historia también ocuparon la agenda de debates, donde no faltaron ideas en torno a buscar alternativas para ampliar las capacidades para niños y niñas en círculos infantiles.

No faltó la mirada a la necesidad de incrementar la producción, un camino indispensable para salir de la actual difícil coyuntura económica de la isla y exigir la responsabilidad social de las empresas y otras formas productivas con su demarcación.

«Con nuestras propias manos tenemos que salir adelante, y todos los días pensar qué más podemos hacer; las mujeres estamos aquí para desafiar el bloqueo y continuar adelante», enfatizó la máxima dirigente femenina en el país ante el auditorio donde se escuchó la sentencia de una líder femenina de mucha experiencia: «Por el corazón nos entendemos siempre».

Mayelín Díaz extendió una felicitación a las profesoras y maestras en el advenimiento del Día del educador y a todas las federadas villaclareñas que mantuvieron este año la condición de provincia destacada.

Finalmente, exhortó a disfrutar en familia el advenimiento del 2026 y convocó a trabajar con más ahínco y compromisos en el año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.