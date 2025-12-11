Beisbol: identidad, sociedad y cultura sin fronteras

La Habana.- UN NUEVO evento organizado por Cuba Foundation se inició este miércoles en la capital y continuará hoy en Santa Clara, con la participación de historiadores y especialistas, todos con un firme propósito: explorar cómo ha influido el beisbol en la identidad, la memoria y la vida cultural de varias naciones. Para ello se desplegará un intenso programa que incluye charlas educativas, recorridos especiales y homenajes; entre ellos, uno a la filántropa Marta Abreu, todo un símbolo en la central provincia. Si hace un año el motivo de un similar evento de intercambio beisbolero en La Habana fue celebrar los 160 años de la llegada a Cuba del deporte de las bolas y los strikes, ahora el evento se titula “Historia y cultura del beisbol. Cuba-Caribe-Estados Unidos. Identidad, sociedad y cultura”. Para la jornada de este jueves están previstas interesantes ponencias científicas, que abordarán las trayectorias de estelares jugadores como Alejandro Oms, Cristóbal Torriente y Cándido Salazar, quienes brillaron en las Ligas Negras de Estados Unidos. También se abordará la ponencia «Cuba y México, laboratorio para la integración racial de las Grandes Ligas», que será impartida por el historiador mexicano César González. Un momento especial lo constituirá la intervención de Maureen Taylor Hicks, hija del estadounidense Johnny Taylor, quien compartió con varios jugadores cubanos, como parte de los Cuban New York en 1935, y de los Leopardos de Santa Clara en 1938-1939.