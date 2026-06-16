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Séptimo Dan Black Belt en Defensa Personal para Carlos Mederos

Oneldys Santiago

Recientemente, la Federación Internacional de Jujitsu Sugitoshi Morita otorgó a Carlos Mederos Martínez el grado de 7mo Dan Black Belt en Defensa Personal, con el Registro Internacional No. 10 de España.

Este reconocimiento se suma a sus grados superiores dentro del sistema RAMM, entre los que destacan:

  • 4to Dan en Nunchakuju Jitsu
  • 6to Dan en los estilos Full RAMM Jutsu, Kobu RAMM, Budo RAMM, Rensei Ju Jutsu Judo, Bushido/Budo RAMM, Tai RAMM Shu (DPD)
  • 7mo Dan en Full RAMM Jutsu, Kung Fu Shen

Actualmente, Carlos Mederos Martínez ejerce como profesor en Caibarién, donde imparte clases de defensa personal y taichi, contribuyendo a la formación integral de sus estudiantes y a la difusión de las artes marciales tradicionales y modernas.

Imagen: tomada de Internet.

Oneldys Santiago

Oneldys Santiago

Periodista de la emisora Radio Caibarién

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Tomado de CubaSí

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