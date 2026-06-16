Realizan Pleno de la Unión de Jóvenes Comunistas en Caibarién

La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Caibarién celebró la reunión ordinaria del Pleno del Comité Municipal, en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. El encuentro estuvo encabezado por su primer secretario, Jorge Daniel Estrada Ramos.

Durante el pleno, los miembros discutieron la evaluación del cierre de la política de cuadros, el estado de la militancia y el funcionamiento de los procesos políticos del mes anterior. Asimismo, analizaron el trabajo del sistema de la UJC en el territorio para la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, el uso de drogas y otras indisciplinas sociales.

Como acuerdos principales, se aprobaron las orientaciones del organismo superior y se chequearon los compromisos previos. También se evaluaron los indicadores económicos de la organización, incluyendo gastos e ingresos de la UJC y las organizaciones estudiantiles, en el marco de la esfera político-ideológica.

Finalmente, el pleno definió la estrategia política de la UJC para atender las actividades del verano de 2026, reafirmando el compromiso de los jóvenes caibarienenses con el trabajo comunitario y la defensa de los valores revolucionarios.

Imagen: Archivo CMHS.