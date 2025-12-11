Remedios fortalece la atención a las familias y sectores vulnerables

Remedios, Villa Clara – Como parte de la preparación especial que desarrolla el municipio por el fin de año y en saludo al 67 aniversario del triunfo de la Revolución, se ha organizado un amplio programa de apoyo social que beneficiará a todos los consejos populares. Al cierre de noviembre de 2025, el territorio cuenta con 16 189 núcleos, 3 456 anexos (viviendas sin libreta), 531 niños de 0 a 3 años, 16 pequeños del proyecto Amanecer Feliz bajo tratamiento oncológico, 96 personas con discapacidad, 123 embarazadas y 16 pacientes que reciben servicio de hemodiálisis. Sobre esta base se articuló una estrategia de distribución que prioriza a los sectores más vulnerables.

Las ofertas disponibles para todos los residentes del municipio incluyen la venta de detergentes de 500 gramos, frazadas de piso, detergente líquido, jabones de baño y de lavar, picadillo, salchichas, puré de tomate, salsa de pizza, mermelada de guayaba, además de dos paquetes de café y un paquete de gofio, entre otros productos que tributarán a la alimentación y la higiene del hogar.

Estas acciones se desarrollarán de manera simultánea en los nueve consejos populares del territorio, con el apoyo directo de los delegados y activistas de los CDR, garantizando organización, control y que cada recurso llegue a quien realmente lo necesita.

Maricela García Pérez, viceintendente del Consejo de la Administración Municipal, explicó que “este esfuerzo colectivo se realiza para cerrar el año acompañando a las familias, en especial a quienes requieren mayor atención. Hemos contado con el respaldo de productores, trabajadores por cuenta propia y entidades del municipio para asegurar una distribución equilibrada y oportuna”.

Como parte de esta estrategia, los 16 niños con tratamiento oncológico recibirán un módulo especial compuesto por confituras, frijoles y carne de carnero, con el apoyo de productores de avanzada y formas de gestión no estatal. También se beneficiará de manera prioritaria a los 16 pacientes de hemodiálisis.

Asimismo, serán atendidos los 96 discapacitados y los 531 niños de 0 a 3 años, a quienes se les ofertarán productos como galletas, refrescos y salchichas. Las 123 embarazadas podrán adquirir un módulo que incluye galletas, picadillo, refresco y café.

Con estas acciones, Remedios reafirma su compromiso con el acompañamiento social y la protección a las familias, celebrando el aniversario 67 del triunfo de la Revolución con hechos concretos que respaldan la justicia social y la sensibilidad humana.

Texto e imagen: Manuel Eduardo Jiménez Mendoza