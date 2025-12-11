sábado, diciembre 13, 2025
Lo último:
Especiales

Remedios fortalece la atención a las familias y sectores vulnerables

Redacción Digital

Remedios, Villa Clara – Como parte de la preparación especial que desarrolla el municipio por el fin de año y en saludo al 67 aniversario del triunfo de la Revolución, se ha organizado un amplio programa de apoyo social que beneficiará a todos los consejos populares. Al cierre de noviembre de 2025, el territorio cuenta con 16 189 núcleos, 3 456 anexos (viviendas sin libreta), 531 niños de 0 a 3 años, 16 pequeños del proyecto Amanecer Feliz bajo tratamiento oncológico, 96 personas con discapacidad, 123 embarazadas y 16 pacientes que reciben servicio de hemodiálisis. Sobre esta base se articuló una estrategia de distribución que prioriza a los sectores más vulnerables.

Las ofertas disponibles para todos los residentes del municipio incluyen la venta de detergentes de 500 gramos, frazadas de piso, detergente líquido, jabones de baño y de lavar, picadillo, salchichas, puré de tomate, salsa de pizza, mermelada de guayaba, además de dos paquetes de café y un paquete de gofio, entre otros productos que tributarán a la alimentación y la higiene del hogar.

Estas acciones se desarrollarán de manera simultánea en los nueve consejos populares del territorio, con el apoyo directo de los delegados y activistas de los CDR, garantizando organización, control y que cada recurso llegue a quien realmente lo necesita.

Maricela García Pérez, viceintendente del Consejo de la Administración Municipal, explicó que “este esfuerzo colectivo se realiza para cerrar el año acompañando a las familias, en especial a quienes requieren mayor atención. Hemos contado con el respaldo de productores, trabajadores por cuenta propia y entidades del municipio para asegurar una distribución equilibrada y oportuna”.

Como parte de esta estrategia, los 16 niños con tratamiento oncológico recibirán un módulo especial compuesto por confituras, frijoles y carne de carnero, con el apoyo de productores de avanzada y formas de gestión no estatal. También se beneficiará de manera prioritaria a los 16 pacientes de hemodiálisis.

Asimismo, serán atendidos los 96 discapacitados y los 531 niños de 0 a 3 años, a quienes se les ofertarán productos como galletas, refrescos y salchichas. Las 123 embarazadas podrán adquirir un módulo que incluye galletas, picadillo, refresco y café.

Con estas acciones, Remedios reafirma su compromiso con el acompañamiento social y la protección a las familias, celebrando el aniversario 67 del triunfo de la Revolución con hechos concretos que respaldan la justicia social y la sensibilidad humana.

Texto e imagen: Manuel Eduardo Jiménez Mendoza

También te puede gustar

En el periodo post pandemia el turismo cubano por abrirse camino 

Tomado de Cubahora

Octubre de homenaje

Máximo Luz

El ALBA de Fidel y Chávez para las Américas (+ Fotos y Video)

Tomado de Cubadebate

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *