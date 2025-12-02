La situación epidemiológica sigue siendo compleja

}Expertos y científicos abordaron situación actual de las arbovirosis en encuentro con el Presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En la revista Buenos Días, la viceministra Carilda Peña García confirmó el fallecimiento –hasta la fecha– de 33 personas por arbovirosis, del total 12 muertes corresponden a dengue (siete de ellos menores de 18 años) y 21 a chikungunya (14 menores de 18 años)

La situación actual de las arbovirosis fue, nuevamente, el centro del encuentro de esta semana del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con expertos y científicos en temas de salud, en el que se informó sobre una disminución de los casos de síndrome febril inespecífico en 2,4 % a nivel de país, aunque con una ralentización con respecto a la pasada semana.

Pese a la reducción en los reportes de manera general, en siete provincias hay un incremento, en Las Tunas, Holguín, Pinar del Río, Mayabeque, Granma, Pinar del Río y Sancti Spíritus, principalmente en las tres primeras, informó la doctora Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública.

Moderado por el titular del sector, el doctor José Angel Portal Miranda, en otro momento del encuentro el doctor en Ciencias Raúl Guinovart Díaz, experto en Matemáticas y director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, enfatizó que, según el análisis de predicción por regiones y país, el comportamiento de las arbovirosis en las próximas semanas será desfavorable.

En un aparte con la prensa, Guinovart Díaz explicó que, además de las acciones de control de vectores que se realizan, esta época del año, con una disminución de las temperaturas, es propicia para reducir la infestación de Aedes aegypti.

No obstante, alertó que el mosquito ahora irá a refugiarse a lugares más cálidos, sobre todo dentro de los hogares, por lo que es vital que la población refuerce las medidas preventivas dentro de sus casas, en especial la eliminación de posibles criaderos.

Es indispensable continuar con las acciones de control de vectores. Foto: Yaimí Ravelo

Anteriormente, la doctora Carilda Peña García informó que la transmisión de dengue mantiene el mismo comportamiento de la semana anterior. Está presente en 14 provincias, 43 municipios y 51 áreas de Salud.

Sobre el Chikungunya, explicó que en las últimas tres semanas se constata una disminución, llegando a una caída del 25,9 % en la que terminó, cuando de 5 716 casos febriles nuevos se reportaron como sospechosos 5 409 y 307 fueron confirmados.

Hasta la fecha, se contabilizan 38 342 casos de Chikungunya, de ellos 37 101 sospechosos y 1 241 confirmados. Se reportan en los 15 territorios del país y se concentran en 113 municipios y 199 áreas de Salud. Con respecto al Oropouche, señaló que en la última semana tampoco se reportaron casos; el último se confirmó el 26 de septiembre.

Sobre la situación de las infecciones respiratorias agudas (IRA), la Viceministra de Salud informó que durante las últimas cinco semanas hay una disminución.

En la semana recién concluida –dijo– también hay una disminución del 2,4 % si se compara con la que le antecedió, con menos de 893 atenciones médicas por esta causa. No obstante –aclaró– debe empezar un periodo en el que incrementen las ira.

«Este corredor endémico no está en zona de epidemia –aseguró–, pero hay un grupo de virus circulando y de casos que deben mantenernos en alerta».

La especialista brindó nuevos datos sobre la vigilancia de la covid-19. Refirió que en octubre se diagnosticaron solo 13 casos. Durante el año se han realizado 3 407 estudios para covid-19, 1 896 de PCR y 1 511 de antígeno. La vigilancia se ha mantenido, se tienen los recursos para ello y no ha habido una variación de la cepa Ómicron y las subvariantes que han estado circulando.

Al comentar los datos presentados por las autoridades del Minsap, Díaz-Canel insistió en la necesidad de continuar ofreciendo a la población toda la información, hacerlo con toda la transparencia y amplitud y realizarlo de manera diaria.

Sobre el uso de nuevas tecnologías para el control de vectores, con énfasis en el mosquito Aedes aegypti, especialistas del IPK abundaron en técnicas como la del insecto estéril, a través de la irradiación; la modificación genética de estos (transgénicos) y el uso de bacterias que infectan al mosquito, todas con el objetivo de reducir o eliminar su población.

Son técnicas validadas y promovidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que han alcanzado un importante desarrollo en más de 20 países y donde Brasil lidera la región de América Latina y el Caribe