Caibarién reconoce a sus mejores atletas del año en todas las categorías

En una emotiva ceremonia celebrada en la sede de la Dirección Municipal de Deportes de Caibarién, y con la presencia de directivos del INDER local, la prensa especializada y representantes de la Escuela Provincial de Velas “Marcelo Salado Lastra”, fueron seleccionados los atletas más destacados del año en las categorías pioneril, escolar, juvenil y de mayores.

Categoría Escolar

Mejor atleta femenina en deportes individuales: Micheili Leiva Bernabéu (Velas)

Mejor atleta masculino en deportes individuales: Yusnel González Pérez (Velas)

Mejor atleta en deportes colectivos: Gabriel García González (Fútbol)

Diez mejores atletas escolares:

Allíson Fernández Morales (Tenis de mesa)

Ariel Andrés Rodríguez Rojas

Lía Pérez de Reyes

Nallely León Ferrer

Nayaili Tejeda Hidalgo

Hazumi Morales Díaz

Jorge Andrés Rodríguez Rojas

Wendy Osuna Castro

(Todos de la Escuela de Velas)

(Todos de la Escuela de Velas) Mejor deporte: Velas

Mejores entrenadores: Jorge Luis Medina Licor (Velas) y Alexis Valdés Loyola (Tenis de mesa)

Mejor árbitro: Gissel Ríos Abreu (Atletismo) Categoría Pioneril

Mejor atleta en deporte individual: Mauro Isaías Millán Alonso (Boxeo) Categoría Juvenil

Mejor atleta femenina en deportes individuales: Fani Pérez Espinoza (Tenis de mesa) de

Mejor atleta masculino en deportes individuales: José Adrián García Santiago (Karate Do)

Mejor atleta envío deportes colectivos: Jonathan Montenegro Laborit (Béisbol)

Novato del año: Eliecer Miranda García (Velas)

Diez mejores atletas juveniles:

Brianna González Reinaldo

Maylin Beovides Lara

Keivin Ismael Díaz Fumero (todos de Velas)

Míriam Mirielis Peña Delgado (Karate Do)

Mejor árbitro: Gustavo José Méndez González (Béisbol) Categoría de Mayores

Mejor atleta femenina en deporte individual: Mary Rosy Díaz Urbay (Velas)

Mejor atleta masculino en deporte individual: Elier Miranda Mesa (Ajedrez)

Mejor atleta en deportes colectivos: Joan Montenegro Delgado (Béisbol)

Diez mejores atletas de mayores:

Pedro Echemendía

Yasniel Almeida Romero

Arisley Rodríguez Díaz

Sanlay Castro de la Cruz

Nélido Manso López (todos de Velas)

Enmanuel Sañudo Rodríguez

Víctor Boch Delgado

Cristian Cuéllar Calvera (todos del béisbol)

Ayamey Medina Roca (Levantamiento de pesas)

Sergio Pérez Pérez (Boxeo)

Diasmany Otero Acosta (Ajedrez)

Mejor entrenador: Jorge Luis Reguera Coubertier (Softbol)

Mejor árbitro: Yamile Medina Chamorro

Mejor deporte: Velas Marcelo

Mejor profesor de Educación Física: Alberto Santiago Rojas

Este reconocimiento anual resalta el esfuerzo, la disciplina y el talento de los atletas caibarienenses, quienes con su dedicación han puesto en alto el nombre del municipio en diversas disciplinas deportivas.

