martes, diciembre 2, 2025
Caibarién reconoce a sus mejores atletas del año en todas las categorías

Oneldys Santiago

En una emotiva ceremonia celebrada en la sede de la Dirección Municipal de Deportes de Caibarién, y con la presencia de directivos del INDER local, la prensa especializada y representantes de la Escuela Provincial de Velas “Marcelo Salado Lastra”, fueron seleccionados los atletas más destacados del año en las categorías pioneril, escolar, juvenil y de mayores.

Categoría Escolar

  • Mejor atleta femenina en deportes individuales: Micheili Leiva Bernabéu (Velas)
  • Mejor atleta masculino en deportes individuales: Yusnel González Pérez (Velas)
  • Mejor atleta en deportes colectivos: Gabriel García González (Fútbol)
  • Diez mejores atletas escolares:
  • Allíson Fernández Morales (Tenis de mesa)
  • Ariel Andrés Rodríguez Rojas
  • Lía Pérez de Reyes
  • Nallely León Ferrer
  • Nayaili Tejeda Hidalgo
  • Hazumi Morales Díaz
  • Jorge Andrés Rodríguez Rojas
  • Wendy Osuna Castro
    (Todos de la Escuela de Velas)
  • Mejor deporte: Velas
  • Mejores entrenadores: Jorge Luis Medina Licor (Velas) y Alexis Valdés Loyola (Tenis de mesa)
  • Mejor árbitro: Gissel Ríos Abreu (Atletismo) Categoría Pioneril
  • Mejor atleta en deporte individual: Mauro Isaías Millán Alonso (Boxeo) Categoría Juvenil
  • Mejor atleta femenina en deportes individuales: Fani Pérez Espinoza (Tenis de mesa) de
  • Mejor atleta masculino en deportes individuales: José Adrián García Santiago (Karate Do)
  • Mejor atleta envío deportes colectivos: Jonathan Montenegro Laborit (Béisbol)
  • Novato del año: Eliecer Miranda García (Velas)
  • Diez mejores atletas juveniles:
  • Brianna González Reinaldo
  • Maylin Beovides Lara
  • Keivin Ismael Díaz Fumero (todos de Velas)
  • Míriam Mirielis Peña Delgado (Karate Do)
  • Mejor árbitro: Gustavo José Méndez González (Béisbol) Categoría de Mayores
  • Mejor atleta femenina en deporte individual: Mary Rosy Díaz Urbay (Velas)
  • Mejor atleta masculino en deporte individual: Elier Miranda Mesa (Ajedrez)
  • Mejor atleta en deportes colectivos: Joan Montenegro Delgado (Béisbol)
  • Diez mejores atletas de mayores:
  • Pedro Echemendía
  • Yasniel Almeida Romero
  • Arisley Rodríguez Díaz
  • Sanlay Castro de la Cruz
  • Nélido Manso López (todos de Velas)
  • Enmanuel Sañudo Rodríguez
  • Víctor Boch Delgado
  • Cristian Cuéllar Calvera (todos del béisbol)
  • Ayamey Medina Roca (Levantamiento de pesas)
  • Sergio Pérez Pérez (Boxeo)
  • Diasmany Otero Acosta (Ajedrez)
  • Mejor entrenador: Jorge Luis Reguera Coubertier (Softbol)
  • Mejor árbitro: Yamile Medina Chamorro
  • Mejor deporte: Velas Marcelo
  • Mejor profesor de Educación Física: Alberto Santiago Rojas

Este reconocimiento anual resalta el esfuerzo, la disciplina y el talento de los atletas caibarienenses, quienes con su dedicación han puesto en alto el nombre del municipio en diversas disciplinas deportivas.

Imagen: Archivo CMHS.

