Caibarién reconoce a sus mejores atletas del año en todas las categorías
En una emotiva ceremonia celebrada en la sede de la Dirección Municipal de Deportes de Caibarién, y con la presencia de directivos del INDER local, la prensa especializada y representantes de la Escuela Provincial de Velas “Marcelo Salado Lastra”, fueron seleccionados los atletas más destacados del año en las categorías pioneril, escolar, juvenil y de mayores.
Categoría Escolar
- Mejor atleta femenina en deportes individuales: Micheili Leiva Bernabéu (Velas)
- Mejor atleta masculino en deportes individuales: Yusnel González Pérez (Velas)
- Mejor atleta en deportes colectivos: Gabriel García González (Fútbol)
- Diez mejores atletas escolares:
- Allíson Fernández Morales (Tenis de mesa)
- Ariel Andrés Rodríguez Rojas
- Lía Pérez de Reyes
- Nallely León Ferrer
- Nayaili Tejeda Hidalgo
- Hazumi Morales Díaz
- Jorge Andrés Rodríguez Rojas
- Wendy Osuna Castro
(Todos de la Escuela de Velas)
- Mejor deporte: Velas
- Mejores entrenadores: Jorge Luis Medina Licor (Velas) y Alexis Valdés Loyola (Tenis de mesa)
- Mejor árbitro: Gissel Ríos Abreu (Atletismo) Categoría Pioneril
- Mejor atleta en deporte individual: Mauro Isaías Millán Alonso (Boxeo) Categoría Juvenil
- Mejor atleta femenina en deportes individuales: Fani Pérez Espinoza (Tenis de mesa) de
- Mejor atleta masculino en deportes individuales: José Adrián García Santiago (Karate Do)
- Mejor atleta envío deportes colectivos: Jonathan Montenegro Laborit (Béisbol)
- Novato del año: Eliecer Miranda García (Velas)
- Diez mejores atletas juveniles:
- Brianna González Reinaldo
- Maylin Beovides Lara
- Keivin Ismael Díaz Fumero (todos de Velas)
- Míriam Mirielis Peña Delgado (Karate Do)
- Mejor árbitro: Gustavo José Méndez González (Béisbol) Categoría de Mayores
- Mejor atleta femenina en deporte individual: Mary Rosy Díaz Urbay (Velas)
- Mejor atleta masculino en deporte individual: Elier Miranda Mesa (Ajedrez)
- Mejor atleta en deportes colectivos: Joan Montenegro Delgado (Béisbol)
- Diez mejores atletas de mayores:
- Pedro Echemendía
- Yasniel Almeida Romero
- Arisley Rodríguez Díaz
- Sanlay Castro de la Cruz
- Nélido Manso López (todos de Velas)
- Enmanuel Sañudo Rodríguez
- Víctor Boch Delgado
- Cristian Cuéllar Calvera (todos del béisbol)
- Ayamey Medina Roca (Levantamiento de pesas)
- Sergio Pérez Pérez (Boxeo)
- Diasmany Otero Acosta (Ajedrez)
- Mejor entrenador: Jorge Luis Reguera Coubertier (Softbol)
- Mejor árbitro: Yamile Medina Chamorro
- Mejor deporte: Velas Marcelo
- Mejor profesor de Educación Física: Alberto Santiago Rojas
Este reconocimiento anual resalta el esfuerzo, la disciplina y el talento de los atletas caibarienenses, quienes con su dedicación han puesto en alto el nombre del municipio en diversas disciplinas deportivas.
Imagen: Archivo CMHS.