Campeón cubano confirmado para Copa Revolución de Ajedrez

La Habana.- EL CAMAGÜEYANO Jorge Roberto Elias, actual campeón nacional encabeza la relación de cubanos anunciados para intervenir en la Copa Revolución de Ajedrez, que desde este miércoles y hasta el próximo día 17 transcurrirá en la capital mexicana. Elías aparece como el quinto mejor acumulado Elo del grupo denominado Primera Fuerza gracias a sus 2490 puntos y escolta entre otros al también cubano que representa a México Luis Ernesto Quesada (2555), el francés Mahel Boyer (2523) y el turco Isik Can (2515). Entre los involucrados por la Isla se inscribieron además Elier Miranda (2490), Dylan Berdayes (2453), Luis Daniel Rodríguez (2389), Rodney Pérez (2258) y Amanda Múñiz (2149), en un listado de más de 40 jugadores Como parte de la justa se convocan además torneos por edades en cada sexo, con marcada intención de facilitar el desarrollo de niños desde los siete años en adelante y hasta el momento son más de 300 los confirmados. La Copa Revolución tuvo su primera edición en 2013 con convocatoria solo para partidas rápidas. Desde entonces ha evolucionado, creció en cantidad de participantes, pasó a formato de duelos clásicos y aumentó su fondo de premios. ALBORNOZ ESTARÁ EN FESTIVAL DE BENIDORM Poco después de la cita mexicana, del 28 de este mes y hasta el 8 de diciembre, también habrá presencia cubana con Carlos Daniel Albornoz en el Festival Internacional Hotel Gran Bali de Benidorm, en España. Para la justa son esperados más de 1500 jugadores de 40 países, pues como parte de la celebración se organizan varios certámenes como el Campeonato de España de Blitz para parejas mixtas o el Torneo de Ajedrez Nuevas Generaciones. En el grupo A del Open, Albornoz compartirá protagonismo con el nacionalizado español Viktor Moskalenko, el polaco Casper Piorun y el ucraniano Volodymyr Vetoshko, entre otros. En la edición de 2024 el cubano finalizó segundo con siete puntos de nueve posibles, superado por desempate por el itlaiano Andrea Stella.