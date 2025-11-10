Caibarién celebrará el Día del Deporte, la Cultura Física y la Recreación

El próximo 14 de noviembre, Caibarién realizará el acto municipal por el Día del Deporte, la Cultura Física y la Recreación, en una jornada que promete rendir homenaje al movimiento deportivo local.

La celebración tendrá lugar en el Proyecto de Desarrollo Local “Pista Recreativa”, espacio que acogerá a atletas, trabajadores del sector y público en general. El evento se enmarca en el centenario del natalicio del Atleta Mayor, Fidel Castro Ruz, figura emblemática del impulso al deporte en Cuba.

Durante el acto se distinguirá a los trabajadores más destacados del sector y se entregarán los premios obtenidos por Caibarién en el Cubaila 2025, donde el municipio representó a Villa Clara y logró cinco galardones, consolidando la promoción de la actividad física comunitaria.

Como parte de la jornada, se realizará una velada político-cultural que incluirá una exhibición de pequeño formato del Cubaila, mostrando el talento y la energía que caracterizaron al municipio en el evento nacional.

