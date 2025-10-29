La huella de Melissa por el oriente cubano (+Fotos)

Tras su paso por el territorio más oriental del país, el huracán Melissa va dejando una huella de destrucción y fuertes inundaciones asociadas a los vientos e intensas lluvias.

En imágenes, afectaciones preliminares que ha ocasionado el huracán Melissa en el territorio oriental.

Foto: Perfil en Facebook de Radio Bayamo

