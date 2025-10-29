miércoles, octubre 29, 2025
Lo último:
Destacadas

La huella de Melissa por el oriente cubano (+Fotos)

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

Tras su paso por el territorio más oriental del país, el huracán Melissa va dejando una huella de destrucción y fuertes inundaciones asociadas a los vientos e intensas lluvias.

En imágenes, afectaciones preliminares que ha ocasionado el huracán Melissa en el territorio oriental.

Foto: Perfil en Facebook de Radio Bayamo
Foto: Perfil de Facebook de Miguel Noticias
Foto: Perfil de Facebook de Miguel Noticias
Foto: Perfil de Facebook de Miguel Noticias
Foto tomada de Facebook.

También te puede gustar

Obsolescencia no programada del capitalismo

Tomado de Cubadebate

El año donde lo imposible fue posible (+ Fotos y Video)

Tomado de Cubadebate

Himno de Cuba suena en Andorra en homenaje a los médicos de la brigada Henry Reeve (+ Video)

Tomado de Cubadebate

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *