Destacadas La huella de Melissa por el oriente cubano (+Fotos) 29/10/2025 Tomado de Agencia Cubana de Noticias Tras su paso por el territorio más oriental del país, el huracán Melissa va dejando una huella de destrucción y fuertes inundaciones asociadas a los vientos e intensas lluvias. En imágenes, afectaciones preliminares que ha ocasionado el huracán Melissa en el territorio oriental. Foto: Perfil en Facebook de Radio Bayamo Foto: Perfil de Facebook de Miguel Noticias Foto: Perfil de Facebook de Miguel Noticias Foto: Perfil de Facebook de Miguel Noticias Foto tomada de Facebook.