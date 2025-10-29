miércoles, octubre 29, 2025
Hoy: Mesa Redonda Especial con el Presidente y el Consejo de Defensa Nacional

El espacio se trasmitirá en vivo y en directo, a partir de las 5 y 30 de la tarde, e incluye pases a las provincias más afectadas.

El presidente del Consejo de Defensa Nacional y primer secretario del Comité Central del Partido Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realizará la primera reunión de evaluación tras el paso del huracán Melissa por el oriente del país, en Mesa Redonda desde el Palacio de la Revolución y por videoconferencia con las autoridades de los territorios afectados.

De acuerdo con Presidencia Cuba, el programa, que se trasmitirá en vivo y en directo, a partir de las 5 y 30 de la tarde, incluye pases a las provincias más afectadas y una actualización de la situación meteorológica del país y de las medidas que se pondrán en marcha para iniciar la recuperación.

