Nora, una cubana hecha historia en la vida y en el cine

La película dirigida por Roly Peña, lleva el nombre de la mujer que la inspiró y, según anunció en su cuenta de Facebook el Presidente del Instituto de Arte e Industria Cinematográficas (ICAIC), estará en la pantalla del capitalino Cine Yara el próximo 3 de diciembre.

Se trata de una presentación especial y, puntualizó el directivo del ICAIC,será a horas de que participe en el 46 Festival de Cine de La Habana como parte de la selección de «Latinoamérica en Perspectiva.»

El filme, asegura una nota publicada por Razones de Cuba, «relata la historia de una agente secreta cubana quien, bajo una identidad falsa, había logrado penetrar los círculos más internos de organizaciones violentas responsables de planificar y ejecutar actos de terror contra Cuba durante décadas. La trama se desencadena cuando, tras el descubrimiento de la red “Avispa”, la protagonista debe regresar a la isla antes de que su cobertura sea descubierta y su vida corra peligro».

La joven actriz cubana Ingrid Lobina, conocida por sus participaciones en la serie Calendario y la telenovela El derecho de soñar, encarna al personaje de Nora, acompañada por un elenco de reconocidos actores cubanos, entre ellos Aramís Delgado, Héctor Noas, Carlos Luis González, Patricio Wood, Yuny Bolaños y Clarita García.

Con guión de Amilcar Salatti, la cinta recrea el ambiente de la década de 1990 y tiene entre sus escenarios la ciudad de Matanzas, el polo turístico de Varadero y la Ciénaga de Zapata

La invitación para este miércoles 3 de diciembre en el cine Yara es a disfrutar de una excelente pieza cinematográfica y, al mismo tiempo, de un testimonio histórico sobre la pasión con que tantos cubanos y cubanas han puesto en peligro su vida por mantener a salvo a la isla del terrorismo organizado y ejecutado desde Estados Unidos.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1306744278148178%2F&show_text=false&width=560&t=0