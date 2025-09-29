«Banqueros» con las manos en el cajero

Creyendo que pasarían la vida lucrando a costa de la necesidad y el sacrificio ajeno, oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) sorprendieron a Leodan y a Yunior en el cajero automático, ubicado en el 18 plantas de Garzón.

Con un interés de un 15% a su favor, estos individuos, que se creían banqueros, daban dinero en efectivo a cambio de dinero en transferencia, siéndoles ocupados en el acto más de 250000 pesos y varias tarjetas magnéticas que empleaban para la comisión de la actividad delictiva.

Foto: PNR.

Conductas como esta, deben ser oportunamente denunciadas y repudiadas por la población; aprovechar las necesidades ajenas para obtener algún beneficio, constituye una actitud negativa, en una sociedad donde sólo tomando conciencia y trabajando entre todos para enfrentar el delito, podremos alcanzar la victoria.