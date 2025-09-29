lunes, septiembre 29, 2025
Lo último:
Destacadas

«Banqueros» con las manos en el cajero

Jose Antonio Zuloaga Martínez

Creyendo que pasarían la vida lucrando a costa de la necesidad y el sacrificio ajeno, oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) sorprendieron a Leodan y a Yunior en el cajero automático, ubicado en el 18 plantas de Garzón.

Con un interés de un 15% a su favor, estos individuos, que se creían banqueros, daban dinero en efectivo a cambio de dinero en transferencia, siéndoles ocupados en el acto más de 250000 pesos y varias tarjetas magnéticas que empleaban para la comisión de la actividad delictiva.

Foto: PNR.

Conductas como esta, deben ser oportunamente denunciadas y repudiadas por la población; aprovechar las necesidades ajenas para obtener algún beneficio, constituye una actitud negativa, en una sociedad donde sólo tomando conciencia y trabajando entre todos para enfrentar el delito, podremos alcanzar la victoria.

Jose Antonio Zuloaga Martínez

Jose Antonio Zuloaga Martínez

Periodista, director de programas en CMHS Radio Caibarién.

También te puede gustar

Ensayos clínicos de los candidatos vacunales cubanos y sus regulaciones, hoy en la Mesa Redonda

Tomado de Cubadebate

Parlamento de Cuba abordará marcha económica y control de precios

Tomado de CubaSí

«Los inmigrantes cubanos tienen privilegios en Estados Unidos de los que nadie más disfruta»

Tomado de CubaSí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *