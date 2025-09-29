Elier Miranda Mesa buscará su boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El Gran Maestro de Caibarién, Elier Miranda Mesa, iniciará el próximo 1 de octubre su participación en las eliminatorias rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en República Dominicana en 2026.

Miranda Mesa, quien brilló como el mejor cubano en las Olimpiadas de Ajedrez de 2024, aspira a conquistar una de las dos plazas disponibles en las modalidades de partidas rápidas y Blitz. En ambas especialidades, el caibarienense exhibe un sólido nivel competitivo, con un Elo de 2427 en rápidas y 2458 en Blitz.

Las eliminatorias se disputarán bajo los formatos establecidos por la Federación Internacional de Ajedrez: 15 minutos por jugador con 10 segundos de incremento por jugada en rápidas, y 3 minutos con 2 segundos de bonificación en Blitz.

El ajedrez hizo su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la edición de Chile 2023, donde Cuba dominó la disciplina al obtener siete medallas: tres de oro, tres de plata y una de bronce, consolidándose como potencia regional.

Miranda Mesa, buscará repetir su hazaña internacional y representar nuevamente a la Mayor de las Antillas en un evento multideportivo de alto nivel.

Imagen: Archivo CMHS.