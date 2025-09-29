Destaca Díaz-Canel papel movilizador de organización de masas en Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó hoy el papel de los Comités de Defensa de la Revolución(CDR) para impulsar la participación del pueblo en las tareas de la nación.

Al conmemorarse, este sábado, el aniversario 65 de la más numerosa organización de masas del país, el mandatario ratificó que la misión principal de los CDR sigue siendo la defensa de la Revolución en cada barrio.

«… Lo dice Gerardo (Hernández) a Cubadebate ( sitio digital cubano) en el aniversario 65 de esa organización, fundada por Fidel (Castro), que sigue siendo esencial para la participación de nuestro pueblo».

Durante las celebraciones por la fundación cederista en la central provincia de Ciego de Ávila- ganadora de la emulación nacional- se reconoció además a los afiliados de Santiago de Cuba, Las Tunas (oriente) y Matanzas (centro) por el cumplimiento exitoso de las tareas.

Desde su creación el 28 de septiembre de 1960, bajo la iniciativa del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, los CDR han mantenido viva su esencia revolucionaria mientras se adaptan a las nuevas realidades sociales y políticas del país.