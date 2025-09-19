Realizan acto de ingreso a la FEEM

El acto municipal de ingreso a la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media, fue celebrado este jueves en el centro cultural La Ruina de Caibarién. El evento marcó el inicio del camino en esta organización para alumnos del Instituto Politécnico y de los Servicios Lizandro Sánchez, así como de los demas estudientes de otros centros que se incorporan a la enseñanza media.

Con la presencia de profesores, representantes de la FEEM, Educacion y la UJC, los jóvenes en el momento central de la ceremonia realizaron el juramento y la firma en el Libro que los acredita como nuevos miembros de la organización.

El MsC Juan Emerio Sáez Freire Profesor de Historia de la Escuela, rememoró los inicios de la FEEM y recalcó que ingresar en sus filas es un motivo de orgullo, patriotismo y una alta responsabilidad para asumir nuevos retos.

Finaliza Lazaro Rodriguez Bou Presidente de la FEEM municipal invitando a los estudiantes a participar de manera activa y por convicción en todas las actividades que la organizacion desarrolle durante sus cuatro años de estudio, forjando asi su camino como la nueva generación de profesionales que Cuba necesita.

Autora: Maria Isabel Morales Guerra

Imagen: de la autora.

.