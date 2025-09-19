Caibarién evalúa su matrícula deportiva

Del 22 al 27 de septiembre en Caibarién se realizará la evaluación de la matrícula deportiva para el curso 2025-2026.

Este proceso, liderado por especialistas del Departamento de Actividades Deportivas, tiene como objetivo identificar atletas con perspectivas inmediatas, talentos en formación y figuras de interés provincial.

Durante esta jornada se aplican pruebas específicas según las normativas de cada disciplina, abarcando los 15 deportes que conforman la base deportiva local. Entre ellos destacan los deportes con pelotas, los de tiempos y marcas, los de combate y aquellos de alta competitividad.

Según los especialistas, el 80 % de los atletas que hoy integran la matrícula deportiva de la Villa Blanca han surgido de las pruebas del percentil 90, realizadas como parte del programa de la Educación Física. Este indicador reafirma la efectividad del sistema de captación y la calidad del trabajo metodológico en el territorio.

Con esta evaluación, Caibarién busca tener una matrícula de calidad, capaz de representar al territorio en los eventos provinciales de las categorías pioneriles y escolares.

Imagen: Archivo CMHS.