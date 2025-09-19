viernes, septiembre 19, 2025
Destacada actuación del Gran Maestro Elier Miranda Mesa en la Copa Independencia de Ajedrez en México

Oneldys Santiago

Sexto lugar para el Gran Maestro de Caibarién Elier Miranda Mesa en el grupo abierto del Capablanca In Memoriam

El Gran Maestro (GM) de Caibarién, Elier Miranda Mesa, logró una meritoria quinta posición en la XIV edición de la Copa Independencia de Ajedrez, celebrada en México, evento que reunió a 56 jugadores de alto nivel competitivo.
El torneo se disputó bajo el sistema suizo a nueve rondas, y Miranda Mesa acumuló 6 puntos, resultado de cuatro victorias, cuatro empates y una única derrota frente al también cubano Luis Ernesto Quesada. Este último se coronó campeón del certamen gracias a un mejor sistema de desempate, tras igualar en puntos (6.5) con los mexicanos Carlos Sandoval (Maestro Internacional), Juan Carlos González (GM) y Javier Benítez (Maestro FIDE).
Además del campeón Quesada y Miranda Mesa, Cuba estuvo representada por el Maestro Internacional Luis Daniel Rodríguez, quien finalizó en el puesto 13 con 5.5 unidades.

