Proyecto de desarrollo local en Caibarién impulsa actividades recreativas en coordinación con el INDER

El proyecto de desarrollo local Pista Recreativa de Caibarién, en coordinación con el Departamento de Deportes para Todos, ha lanzado una iniciativa que ocupará espacios para el entretenimiento los fines de semana de los más pequeños.

Cada sábado, a partir de las 9:30 a.m., se realizarán actividades recreativas dirigidas a niños de todas las edades en la propia pista, con juegos, planes de la calle, dinámicas recreativas y premios que incentivan la participación y el disfrute familiar.

Los domingos, el proyecto se trasladará por los diferentes consejos populares del municipio, así como por comunidades y barrios en transformación, llevando la recreación directamente a los territorios. Este domingo 5 de octubre, la cita será en el reparto Camilo Cienfuegos de la Villa Blanca, también desde las 9:30 a.m.

Según informó Fidel Escalante, jefe del Departamento de Deportes para Todos, esta propuesta busca fomentar el sano esparcimiento, la inclusión y el vínculo comunitario a través del deporte y la recreación.

Imagen: tomada del perfil de Facebook de Inder Caibarién.