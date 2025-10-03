Caibarién se alista para el campeonato provincial de béisbol 7-8 años

El equipo infantil de béisbol de Caibarién participará en el campeonato provincial de la categoría 7-8 años, donde se medirá ante su similar de Camajuaní como visitantes.

La competencia se desarrollará bajo el formato de muerte súbita, cómo se ha vuelto tradicional en los últimos tiempos, lo que significa que cada partido será definitivo: el equipo que pierda quedará automáticamente eliminado. Esta modalidad añade un alto nivel de tensión y estrategia, donde cada jugada puede marcar la diferencia entre avanzar o despedirse del torneo.

Los pequeños peloteros de Caibarién han intensificado su preparación en las últimas semanas, con entrenamientos enfocados en la defensa, el bateo oportuno y la disciplina táctica. El cuerpo técnico, buscará avanzar lo más que pueda con sus pupilos, algo complicado pero no imposible.

El que gane entré Caibarién y Camajuaní, jugará con el vencedor entre Remedios y Encrucijada, en una justa prevista para la segunda quincena de octubre.

Imagen: Archivo CMHS.