Al encuentro con la historia

Estudiantes y profesores de la escuela Jesús María González, de la comunidad de Refugio, iniciaron un recorrido junto con miembros del Partido, la UJC y entidades locales que brindaron su apoyo, por sitios históricos del municipio de Caibarién como parte de un Encuentro con la Historia.

La actividad organizada en el marco de las conmemoraciones por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, busca reforzar el valor del estudio y el conocimiento de la historia local.

La jornada incluyó una visita al Museo de la Agroindustria Azucarera «Marcelo Salado», al cuartel convertido en la actual escuela Fructuoso Rodríguez, a la estatua de José Martí en el paseo que lleva su nombre, al Parque La Libertad, al parquesito Mártires del pensativo, al Malecon y finalmente a la Playa.

Segun Odelvis Luis Vázquez primer secretario del Comité municipal del partido, el recorrido no solo representa una oportunidad de aprendizaje, sino también un reencuentro simbólico de los jóvenes con la herencia productiva e histórica de sus familias y su región.

Autora: Maria Isabel Morales Guerra para este espacio informativo.

Imagen: de la autora.