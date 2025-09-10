Destaca Díaz-Canel esfuerzos para restablecer el SEN

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República destacó hoy en su cuenta oficial en la red social X que en todo el país se trabaja intensamente para reconectar el Sistema Electroenergético Nacional (SEN).



En su mensaje, el mandatario reafirmó que ya se está llegando con energía a las termoeléctricas, lo que permite desencadenar el proceso de recuperación del servicio eléctrico, además, destacó que cada provincia adoptó sus propias medidas, como ya se sabe hacer, y que ha mejorado la información ofrecida al pueblo.

La caída total del SEN ocurrió a las 9:14 a.m., según confirmó la Unión Eléctrica, evento provocado por la salida inesperada de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, lo que generó una desconexión general del sistema, desde ese momento se activaron los protocolos de emergencia en todo el país.



Al mediodía, Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad de la Unión Eléctrica, informó en el noticiero de televisión que se trabaja de forma progresiva para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.



Precisó que la CTE Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, ya recibe energía y se prepara para su arranque; se activaron microsistemas en todas las provincias, priorizando hospitales y centros vitales; Energas Boca de Jaruco suministra energía para reconectar la CTE Mariel a través de la capital, y en La Habana ya se reportan los primeros circuitos energizados.



Guerra Hernández confirmó que en el oriente del país operan la CTE Nuevitas, una unidad de la Antonio Maceo (Renté) y motores de fuel oil en Moa.



Hasta el momento, según aseguró la Unión Eléctrica en su red social X, no se reportan daños en ninguna termoeléctrica como consecuencia de la desconexión, al tiempo que reiteraron que mantendrán una comunicación constante con la población para informar sobre los avances y medidas adoptadas.