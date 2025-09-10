Villa Clara frente a la contingencia energética

Villa Clara ha organizado la creación de su llamado microsistema, esta vez con un agravante: no se cuenta por el momento con la hidroeléctrica Hanabanilla; por tanto se tienen que activar los grandes grupos electrógenos desplegados en la geografía villaclareña.

Villa Clara con cuatro microsistrmas activados (3:30 p. m.)

Al filo de las 3:30 de la tarde, la mayoría de los circuitos de Villa Clara continúan a oscuras, tras el colapso del SEN en la mañana de este miércoles.

Eduardo Enrique Pérez Reyes, director de la Empresa Eléctrica en el territorio, dijo a CMHW que se han logrado activar cuatro microsistemas: uno que enlaza a Sagua- Encrucijada —que es un poco más fuerte—, Remedios, Placetas y Santa Clara Industrial, en la capital de la provincia.

«Esto nos ha permitido, paulatinamente, asegurar los servicios vitales como hospitales, industrias lácteas y bombeo de agua», explicó.

«En este momento es mínimo el volumen de población que dispone de servicio eléctrico», puntualizó.

Como próximo paso, se pretende llegar con energía hasta el municipio de Ranchuelo.

Desde el despacho de cargo, diálogo con las máximas autoridades villaclareñas

La primera secretaria del Partido en la provincia, Susely Morfa, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez visitaron está mañana en el Despacho de Carga para tomar decisiones.

A propósito, compartimos el diálogo sostenido con las máximas autoridades villaclareñas por el reportero Abel Falcón.