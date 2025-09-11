Tiradores cubanos apuntan a clasificatorio centroamericano

UN EQUIPO integrado por 17 tiradores cubanos afina la puntería con miras a intervenir en el torneo clasificatorio regional de la disciplina, rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. La lid, pactada del 27 de septiembre al 4 de octubre próximo en la capital de El Salvador, reunirá especialistas de las modalidades de rifle y pistola. En la selección cubana destaca la presencia de varias figuras establecidas y de gran experiencia, como los pistoleros Laina Pérez y Jorge Grau. También resaltan en la nómina los rifleros Dianelis Pérez, Lisbeth Hernández y Rainier Quintanilla. El resto de la comitiva la componen varios noveles, incluyendo la mayoría del seleccionado que nos representó en los recién concluidos Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025. «El objetivo es buscar la clasificación, la mayor cantidad de cupos posibles. Contamos con un equipo bastante joven pero el tiro cubano siempre se ha caracterizado por tener mucho corazón y esperamos conseguir las plazas», afirmó Laina en diálogo con JIT. La multimedallista panamericana y centrocaribeña matancera recordó cuán complejo ha sido preparase de cara a la competición más importante del tiro en 2025. «Todos conocemos la situación que enfrenta el tiro cada año. Estamos imposibilitados de entrenar con las municiones necesarias debido al bloqueo económico que Estados Unidos mantiene sobre la Isla», declaró la yumurina. «Por esa razón aspiramos a viajar con antelación hacia la sede del evento, con el propósito de aprovechar las condiciones creadas allí para los competidores», continuó. «Nuestro deporte nunca ha estado excento de problemas e incluso así hemos salido adelante y ahora esperamos que no sea diferente. No será fácil pero mantenemos muchas esperanzas en poder asistir y cumplir los objetivos propuestos», enfatizó la pistolera. La selección antillana planea viajar a la principal urbe salvadoreña el día 20, según informó el comisionado nacional de tiro Arnaldo Rodríguez.