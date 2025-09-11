Transfermóvil: ejemplo de innovación en la transformación digital de Cuba

La aplicación Transfermóvil continúa su consolidación como el canal de pago preferido por los cubano

La plataforma Transfermóvil, desarrollada por ETECSA, continúa consolidándose como una herramienta esencial para la gestión de pagos, compras en línea, trámites bancarios y servicios de telecomunicaciones en Cuba. Su evolución constante responde a las necesidades de los usuarios y al impulso de la transformación digital en el país.

La última versión de la aplicación, lanzada el 26 de junio, introduce mejoras significativas que optimizan la experiencia del usuario. Entre las novedades destaca la incorporación de un botón flotante en la pantalla principal, que permite el acceso rápido a funciones clave como: Pago en Línea, Transferencias, Caja Extra y Lector de código QR.

Esta actualización también amplía el servicio de reservas en línea para visitas a sitios patrimoniales, incluyendo nuevos destinos en diversas provincias del país entre las que se incluyen La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba.

En la capital Transfermóvil suma tres rutas turísticas que enriquecen su oferta de movilidad. Estas tres rutas son: HabanaBus Tour-T1 Ciudad, recorrido desde el Parque Central en el Centro Histórico hasta la Marina Hemingway; HabanaBus Tour-T3 Playas, trayecto desde el Parque Central hacia Mégano, Tropicoco, MarAzul en el Hotel Atlántico y Playa Santa María del Mar y Shuttle Aeropuerto Habana, conexión directa desde La Habana Vieja, Miramar o Vedado hasta la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí. Estas opciones refuerzan el papel de la aplicación como facilitadora de experiencias turísticas y culturales para sus usuarios.

Transfermóvil ha superado los 1,000 millones de operaciones en lo que va de 2025, lo que representa un crecimiento del 18% respecto al año anterior, según datos publicados en su canal oficial de Telegram. Además, cada día se suman más de 1,100 nuevos usuarios, lo que consolida su posición como una de las principales plataformas digitales para transacciones financieras en Cuba.

Desde su lanzamiento, Transfermóvil se ha convertido en el canal preferido para el pago de servicios básicos, recargas, compras en línea y trámites bancarios. Su adopción sostenida refleja el avance del comercio electrónico y la digitalización de la economía cubana.

Descargue el Link de la apk aquí