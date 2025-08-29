Festejos populares de verano este fin de semana en Caibarién

Este fin de semana tendrán lugar en Caibarién los festejos populares del verano 2025 con opciones diversas para el disfrute como el carnaval acuático.

Desde este viernes hasta el domingo 31 de agosto se realizarán las esperadas fiestas en el habitual espacio que inicia por la avenida veintiuno conocida como Alonso, desde calle doce Falero hasta la plaza Camilo Cienfuegos y en todo el malecón, con el área juvenil y la infantil.

El carnaval acuático centra las espectativas y se desarollará en horas de la mañana del sábado con actividades de los promotores del deporte, la recreación y cultura, luego el paseo de carrozas acuáticas que

Pobladores de este municipio y visitantes podrán deleitarse durante los festejos con la presentación de orquestas nacionales y música mecánica.



