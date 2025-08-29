El valor de perseguir un sueño

Una muchacha de apenas 17 años se esfuerza por ser buena bailarina, pero termina practicando boxeo; en apretada síntesis esa es la temática de El reverso de la moneda, telefilme de Alberto Luberta que despedirá el mes de agosto en la popular revista Una calle, mil caminos

EL reverso de la moneda, dirigido por Alberto Luberta Martínez, es el telefilme que despedirá el mes de agosto, con su premiere mañana y su estreno en televisión el día 30 en la popular revista Una calle, mil caminos, que llega cada sábado por el Canal Cubavisión, a partir de las 2:00 p.m.

Según precisa la Agencia Cubana de Noticias, Luberta explicó que, a diferencia de los otros largometrajes televisivos que se han presentado en la etapa estival, esta fue una propuesta suya al equipo del gustado espacio producido por el «Canal de todos».

Añadió que la temática deportiva le interesa mucho, y que esta resultó interesante para todos los involucrados, aun cuando en ocasiones suele ser un tema que genera cierta polémica.

El nombre del telefilme, explicó, proviene de la esencia misma de la historia: una muchacha de apenas 17 años se esfuerza por ser buena bailarina; sin embargo, cierto incidente la lleva a conocer a alguien que le insta a entrenar boxeo para mejorar su desempeño; aquí radica la diferencia, pues el baile y el deporte son como dos polos opuestos o las dos caras de la moneda; algo que nos permitió jugar con el título.

El reverso de la moneda, dijo el laureado realizador, está inspirado en la historia de la cantante Helen Fabelo, quien entrena boxeo y contó algunos detalles de su día a día, los cuales resultaron muy interesantes para enriquecer la trama; así como en la trayectoria de Namibia Flores, una de las pioneras y defensoras de la práctica de este deporte en Cuba.

Según Luberta, en cuanto a la selección del elenco, tuvo en cuenta la participación de algunos actores y actrices que actualmente están bajo su dirección en la telenovela Ojo de agua, próxima a estrenarse en el mes de diciembre.

Los roles protagónicos, resaltó, lo asumen Sindy Rosario (Helen) y Yordanka Ariosa (Luanda), dos chicas que hacen una dupla digna de admiración, y defienden sus personajes con la misma pasión que el resto; entre los que destacó a Eudis Espinosa (Enrique), Dalia Leyva (María Claudia, la madre, Renato Arza (Cristóbal), Alejandro Malero (Ronald), Leonardo Lozano (Yunior) y Manuel Martínez (Michel).

Quisiera que El Reverso de la moneda, sea una película que motive a muchos a luchar por sus sueños bajo cualquier circunstancia; y en relación con la temática, —abordada en esta ocasión desde el boxeo femenino—, deseo que aquellas personas que no son amantes del deporte puedan ver esta propuesta y tener su opinión al respecto, concluyó el director.