Sé que es también por ellos, por mis hijos, que abro la puerta y atravieso el día

Esta columna ha sido, por más de tres años, sobre todo, una bitácora personal. Aquí he puesto mis dichas y mis temores, convencida de que pueden ser los de otras madres, padres, abuelas…

¿Por qué entonces no compartir un poema, si los versos han formado parte también de la forma en que he vivido, hasta hoy, la maternidad y la crianza?

Este lo escribí al amanecer del 3 de enero último. Las bombas pueden caer sobre nosotros, de muchas formas, y no solo con metal y fuego. Las últimas decisiones del Gobierno de Estados Unidos para con Cuba lo demuestran. Las madres lo sabemos bien.

Y, aun así, seguiré abriendo la puerta cada día.

Patria

A la hora en que caen las bombas mi hijo sonríe dormido

mi hija abraza a su hermano

yo los adivino tibios, suaves

podría reconocer su olor contra todas las distancias.

A la hora en que caen las bombas

pienso qué pondré en la mochila

con qué fuerza cargaré a mis hijos

qué haré con su sed y con su hambre

que haré con su miedo

y con mis miedos.

A la hora en que caen las bombas me pregunto

dónde quedarán las libretas y los cuentos

el libro aquel que medio he escrito

el avión de juguete

las fotos

y las copas de mi abuela.

A la hora en que caen las bombas

aún bien lejos de la casa

todo dolor me pertenece.

Y cuando al amanecer beso a mis hijos

sé que es también por ellos que abro la puerta

y atravieso el día

en la riesgosa conquista de estos sueños.