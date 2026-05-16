Ministro de Transporte informa actualización de servicios ante desabastecimiento de combustible

El ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, informó hoy sobre la adecuación de los servicios de transportación de pasajeros y cargas ante el nuevo escenario provocado por el desabastecimiento de combustible.

“Como se conoce, desde inicios de año, los principales operadores de transporte del país se vieron obligados a realizar ajustes en los servicios públicos, ya afectados por la falta de combustibles y lubricantes, situación que impacta negativamente en la vida de la población”, señaló el titular.

Rodríguez Dávila explicó que, pese a las acciones impulsadas por el Ministerio de Transporte en cumplimiento de sus funciones estatales y como parte del Programa Económico y Social del Gobierno para contrarrestar los efectos del bloqueo estadounidense, el recrudecimiento del cerco energético obliga a adoptar nuevas decisiones.

Entre las medidas generales aprobadas, precisó, se priorizarán las transportaciones de cargas esenciales para la vida económica y social del país, entre ellas el traslado de combustibles, alimentos, medicamentos, materias primas y productos destinados a la exportación.

Asimismo, se atenderán de manera diferenciada las necesidades de transportación vinculadas con sectores como la salud pública y la educación, a partir de nuevos ajustes en los servicios públicos de pasajeros.

De forma paralela, continuará el impulso a los proyectos financiados por los Fondos para el Sostenimiento y el Desarrollo del Transporte Público, dirigidos a la recuperación y modernización de los diferentes medios de transporte, así como a la transformación de la matriz energética del sector, en un contexto marcado por la innovación y el perfeccionamiento de la gestión.

El ministro también destacó que se mantienen las gestiones para la búsqueda de proveedores alternativos de combustible, tanto con recursos propios de los operadores como mediante el Fondo para el Desarrollo del Transporte Público en divisas, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios básicos y avanzar gradualmente en su recuperación.

Igualmente, subrayó la importancia de continuar evaluando e implementando acciones encaminadas a flexibilizar trámites, reducir la burocracia y elevar la eficiencia de los principales procesos vinculados al transporte.

Según explicó, estas directivas buscan garantizar la atención a las necesidades sociales básicas, consolidar la independencia financiera del sector, avanzar en la transformación de la matriz energética y fortalecer la ciencia y la innovación, junto al intercambio permanente con la población, para concentrar los limitados recursos en las prioridades más urgentes.

La información ofrecida por el titular del Transporte responde a un nuevo grupo de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para enfrentar el actual escenario de agudo desabastecimiento de combustibles, así como a otras acciones que ya se encontraban en desarrollo y comienzan a materializarse.

Medidas en la transportación internacional y nacional

Autoridades del Ministerio de Transporte de Cuba informaron hoy sobre la adopción de nuevas decisiones en el sector ante la actual situación energética en el país. Foto: ACN.

Entre las medidas específicas anunciadas por el Ministerio de Transporte para enfrentar el actual escenario de desabastecimiento de combustible, se ratificó la continuidad de operaciones consideradas estratégicas tanto en la transportación internacional como nacional.

En el ámbito internacional, se mantendrá el aseguramiento operacional en los aeropuertos del país, garantizando los servicios requeridos por las aerolíneas que continúan operando con Cuba, así como la seguridad de la navegación aérea en el espacio nacional.

De igual forma, se priorizará la descarga de los buques que arriben a puertos cubanos y la extracción de mercancías desde terminales y almacenes.

En cuanto a la transportación nacional, el ministro explicó que, aunque el país entra en una etapa de desabastecimiento agudo de combustibles, se realizaron coordinaciones para respaldar los viajes ya comercializados y aplicar las nuevas restricciones únicamente a las capacidades aún no vendidas.

Entre las principales decisiones adoptadas destacan:

Mantener los enlaces aéreos nacionales hacia Santiago de Cuba, Holguín y Nueva Gerona, mientras las condiciones operacionales lo permitan.

Garantizar los traslados terrestres de colaboradores que arriban o salen del país por vía aérea.

Asegurar el traslado de profesores de La Habana, Mayabeque y Matanzas hacia sus provincias y municipios de residencia al concluir el curso escolar.

Respecto al transporte marítimo con la Isla de la Juventud, se informó que el servicio entre Nueva Gerona y Batabanó mantendrá su frecuencia actual —dos viajes semanales, martes y sábados— hasta el 16 de junio, fecha para la cual los boletos ya se encuentran comercializados o disponibles para su venta.

Servicio marítimo hasta el 16 de junio

Nueva Gerona – Batabanó: martes y sábados, 7:00 a.m.

Batabanó – Nueva Gerona: martes y sábados, 4:00 p.m.

A partir del 20 de junio, el servicio se reducirá a una frecuencia semanal.

Servicio marítimo desde el 20 de junio

Nueva Gerona – Batabanó: sábados, 7:00 a.m.

Batabanó – Nueva Gerona: sábados, 4:00 p.m.

También se mantendrán los servicios intermodales de ómnibus vinculados al ferry:

La Habana – Batabanó – La Habana: todos los días de operación del ferry.

Pinar del Río – Batabanó – Pinar del Río: sábados.

Santiago de Cuba – Batabanó – Santiago de Cuba: en correspondencia con los movimientos del ferry.

Horarios del servicio intermodal

Pinar del Río – Batabanó: sábados, 7:00 a.m.

Batabanó – Pinar del Río: sábados, 1:00 p.m.

Santiago de Cuba – Batabanó: viernes, 4:00 p.m.

Batabanó – Santiago de Cuba: sábados, 1:00 p.m.

En relación con los servicios de Ómnibus Nacionales, se mantendrá la programación actual hasta las 11:59 p.m. del 17 de junio, pues las capacidades ya fueron comercializadas o están disponibles para la venta.

Actualmente, la programación contempla:

Una salida diaria entre La Habana y cada cabecera provincial.

Dos salidas diarias hacia Pinar del Río.

Salidas alternas hacia Baracoa.

Un enlace semanal entre Santiago de Cuba, Artemisa y San José de las Lajas.

Sin embargo, a partir del 18 de junio, los servicios se reajustarán a tres frecuencias semanales entre La Habana y las cabeceras provinciales, incluida Pinar del Río.

Además, Manzanillo y Baracoa tendrán una frecuencia semanal, y se mantendrán los enlaces semanales Santiago–Artemisa–San José de las Lajas.

Frecuencias principales desde el 18 de junio

Pinar del Río: martes, jueves y sábados.

Matanzas: lunes, miércoles y viernes.

Santa Clara: martes, jueves y sábados.

Camagüey, Las Tunas, Holguín, Bayamo, Santiago de Cuba y Guantánamo: tres frecuencias semanales.

Manzanillo y Baracoa: una salida semanal.

El Ministerio confirmó además la continuidad de:

Los servicios interprovinciales de MEDIBUS, coordinados con el Ministerio de Salud Pública.

Los servicios de VIAZUL con sus frecuencias actuales y venta en divisas mediante tarjeta Clásica.

La programación actual de los trenes nacionales durante el resto de mayo y la primera quincena de junio.

A partir de la segunda quincena de junio, los trenes nacionales que cubren rutas hacia Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Bayamo-Manzanillo reducirán sus operaciones a una salida de ida y vuelta aproximadamente cada dos semanas.

Se mantendrán los servicios intermodales ómnibus–ferrocarril hacia Baracoa, Niquero y Pilón.

Continuarán operando los coches motores de Boquerón y Caimanera, en Guantánamo.

Permanecerán suspendidos el resto de los servicios ferroviarios interprovinciales y locales.

En cuanto a la comercialización de pasajes, el Ministerio informó que la reservación mediante la apk Viajando y las agencias de venta de la Empresa Viajero continuará habilitada hasta el 17 de junio para ómnibus nacionales, trenes y el enlace marítimo con la Isla de la Juventud.

Posteriormente, quedarán suspendidas las reservaciones para viajes posteriores a esa fecha, mientras se implementa un sistema de asignación de capacidades mediante las autoridades territoriales, destinado a atender las necesidades más urgentes de la población.

El titular aclaró además que, al no haberse cancelado servicios previamente comercializados, no será necesario desarrollar procesos masivos de reintegro. Se mantendrá la política habitual de devolución de boletos aplicada por la Empresa Viajero.

Finalmente, se confirmó que continuará suspendido el servicio de Última Hora o listas de espera.

Transportación local

En materia de transportación local, el Ministerio de Transporte informó que las autoridades de cada territorio tendrán la facultad de priorizar los servicios públicos considerados imprescindibles, en correspondencia con la disponibilidad de combustible existente en cada provincia.

Entre los servicios que podrán recibir prioridad se encuentran las rutas urbanas, suburbanas, intermunicipales y rurales, así como los ferrobuses y las lanchas.

Asimismo, se recomendó a los gobiernos territoriales organizar redes de transporte dirigidas a sectores estratégicos, especialmente salud y educación, retomando experiencias aplicadas durante la etapa de la pandemia.

El ministro Eduardo Rodríguez Dávila explicó que, en la medida en que el país disponga de recursos provenientes de los Fondos para el Sostenimiento y Desarrollo del Transporte Público, se organizarán apoyos adicionales a los territorios.

Entre las principales medidas para la transportación local destacan:

Priorizar los servicios locales de MEDIBUS para el traslado de pacientes hacia instituciones de salud, especialmente desde municipios hacia cabeceras provinciales.

Mantener el servicio local de MEDIBUS operado por Ómnibus Escolares en Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas y Las Tunas.

Garantizar los traslados de estudiantes de escuelas especiales y otros centros internos hasta la conclusión del curso escolar.

Mantener en La Habana el servicio especializado TRANSMED para trabajadores de la salud.

También se informó sobre acciones destinadas a sostener modalidades alternativas de transportación:

Acelerar gestiones para preservar los servicios ruteros especiales con microbuses en La Habana, Santa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba.

Mantener los servicios de las Gazelle en La Habana y Santiago de Cuba.

Garantizar los traslados de pacientes hemodializados y otros servicios priorizados de salud.

Potenciar el uso de la movilidad eléctrica

En este sentido, Rodríguez Dávila anunció la aceleración de la entrada en funcionamiento de 200 autos eléctricos destinados a servicios médicos, actualmente en puerto.

El titular insistió además en la necesidad de potenciar el uso de medios eléctricos como alternativa ante la crisis energética.

Entre las acciones previstas figuran:

Aprovechar al máximo los triciclos eléctricos estatales y no estatales en las rutas de mayor demanda.

Agilizar la entrega de licencias para servicios de transporte con medios eléctricos.

Incorporar el último lote de 150 triciclos eléctricos, priorizando los municipios.

Poner en funcionamiento estaciones de carga solar para las 19 bases de triciclos eléctricos y ecomóviles del país, con independencia del Sistema Eléctrico Nacional.

Poner en funcionamiento estaciones de carga solar para las 19 bases de triciclos eléctricos y ecomóviles del país, con independencia del Sistema Eléctrico Nacional. Igualmente, continuará el fortalecimiento de los puntos de embarque para incrementar el apoyo de vehículos estatales a la transportación pública de pasajeros.

El ministro agregó que, de forma paralela a estas medidas coyunturales, el Gobierno continúa trabajando en alternativas estructurales para enfrentar la situación del transporte, como parte del Programa Económico y Social del país.

Según explicó, las acciones se concentran en tres direcciones fundamentales:

Avanzar hacia la sostenibilidad financiera del sector y reducir la dependencia del presupuesto central.

Consolidar el funcionamiento de los fondos de sostenimiento y desarrollo del transporte público.

Mantener la protección a los sectores más vulnerables como prioridad social.

Rodríguez Dávila subrayó además que el objetivo estratégico continúa siendo la transformación de la matriz energética y el impulso a proyectos vinculados con fuentes renovables de energía.

Durante el intercambio con la prensa, el ministro reiteró que los sectores de salud y educación seguirán siendo prioridad, aunque reconoció las severas afectaciones que enfrenta actualmente el transporte público.

También destacó el papel de los puntos de embarque, donde se solicita el apoyo de vehículos estatales para aliviar las dificultades de movilidad de la población.

En referencia particular a La Habana, recordó que el combustible asignado a la capital no solo debe cubrir la transportación de pasajeros, sino también otros servicios esenciales como la recogida de desechos sólidos.

Otro de los temas abordados fue el incremento de los precios en el transporte privado. Sobre este asunto, explicó que los transportistas privados deben asumir directamente gastos como la compra y reparación de vehículos, el combustible o la carga eléctrica y su propia remuneración, mientras que en el sector estatal parte de esos costos son subsidiados.

“Sé que la población desea que el privado cobre 20 pesos y no 500 o 600, pero no es posible; el privado debe además pagar las reparaciones de sus vehículos”, expresó el ministro.

Rodríguez Dávila señaló que en numerosos países donde existe transportación privada, el Estado subsidia parcialmente esos servicios para evitar tarifas excesivamente altas.

No obstante, reconoció las dificultades actuales para alcanzar soluciones inmediatas, debido al incremento constante del precio del combustible mientras los salarios permanecen sin variaciones.