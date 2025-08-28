Panteras de Palenque avanzan a la final de la Copa 26 de Julio

En una jornada de semifinales celebrada en el estadio Humberto Jordán Gallo del reparto Pilar, el conjunto Panteras de Palenque se impuso con marcador de 7 carreras por 3 a los Titanes de Dolores, asegurando así su pase a la gran final de la Copa de béisbol 26 de Julio.

El duelo semifinal, tuvo como protagonista al lanzador Israel González, quien se adjudicó la victoria tras una sólida actuación desde el montículo. Por su parte, Yoandy Gaspar cargó con la derrota, en un encuentro donde los Titanes no lograron contener la ofensiva felina.

Con este resultado, las Panteras se enfrentarán en la final a los Tiburones, equipo que dominó la etapa clasificatoria y llega como favorito al título. El esperado choque definirá al campeón de esta tradicional copa veraniega, que cada año reúne a lo mejor del béisbol local en Caibarién.

Imagen: Archivo CMHS.