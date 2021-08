En el aniversario 61 de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) compartimos fragmentos de algunas entrevistas a féminas publicadas en nuestro portal digital. Homenaje a quienes siempre abren sus alas

Basta una mujer para que el aire se respire diferente. Basta una sola mujer y la luz puede que sea más clara. No somos frágiles, tan solo diferentes. Compañeras, liderezas, amigas; somos tanto en una sola que no alcanzaría una cuartilla para describirnos. Hoy la federación que nos une arriba a su aniversario 61 y ahí vamos, las mujeres de hoy construyendo futuro.

“Un día aquí te lo resumo en dos palabras: intenso y estresante. No tenemos horario de sueño, nos acostamos a las 4, 5 o seis de la mañana; a veces más de 24 horas sin dormir. Si me siento mal o cansada me doy un baño y sigo porque hay pacientes esperando por mí. Pero a pesar de ello, mis días no son tan largos porque cuento con un buen equipo. Aunque el cansancio nos venza siempre vamos adelante todos juntos”. (Zurisadai Suárez Cruz, doctora. Centro de aislamiento Brisas del Mar).

“La decisión de venir juntos aquí donde todo se torna más difícil, más doloroso es precisamente eso: estar unidos, estar juntos el uno al lado del otro para cuidarnos mutuamente porque nadie lo va a cuidar como yo ni nadie me va a cuidar a mí cómo me va a cuidar él. Entonces, es mejor estar juntos siempre en las buenas y en las malas y apoyarnos mutuamente en las cosas más difíciles y más dolorosas de la vida”. (Mariced Lismay Fulgueiras Alcantara, doctora. Varias veces en zona roja junto a su esposo, también doctor).

“Mi inicio como trabajadora por cuenta propia en el año 2012 fue un comienzo difícil porque radico en un municipio con un amplio índice de personas que desarrollan la actividad del calzado con experiencia, muchos hombres con un nombre establecido y yo mujer. Aunque con total apoyo por parte de mi esposo y familia, fueron muchos los tropiezos, tuve que aprender, tocar muchas puertas y otras tuve que empujarlas. Pero mi empeño y pasión tuvieron frutos, fui una de las primeras cuentrapropias en hacer ventas a empresas y por consecuente, en cobrar cheques en el banco”. (Yadira Ferrer Pérez, artesana. Proyecto «Calzados Yadys»)

«La enfermería es mi vida. Yo respiro enfermería, yo estudié lo que a mí me gusta. No hay nada más satisfactorio que atender a un paciente y cuando se vaya de alta para su casa te diga: «Gracias seño « ...eso a mí me reconforta completamente. Creo que ejerceré la enfermería hasta el día que ya no pueda más porque mi vida se basa en la enfermería. Seré una viejita con bastón y me vestiré de blanco.» (Lusimy Costa Reyes, enfermera. Primera experiencia con la Covid en el centro de aislamiento Villa Caoba.)

Yo creo que la pesquisa de nosotros es un acto muy solidario, noble, hermoso. Nos preocupamos por la salud de cada caibarienense. Siempre lo hacemos con mucho amor y cariño. (Marianny Hernández Reyes, estudiante de la Universidad de Ciencias Médicas de Caibarién)

«Esta es mi cuarta ocasión en zona roja. He tenido cosas que me han marcado y que me golpean como persona y enfermera. Estar a cargo de pacientes graves es una gran responsabilidad. (Ydeisy Hernández Martín, enfermera)

“Para mí ha significado mucho trabajar o ser la reportera del trabajo cultural de Caibarién porque estuve vinculada a ese sector por muchísimos años. La cultura me apasiona y cuando digo esto, lo digo porque cuando existe alguna problemática que afecta al sector, yo sufro con los mismos trabajadores cada situación que atente contra el desarrollo de ella”.(María Elena Villegas, periodista)

Hemos estado trabajando los siete días de la semana. No descansamos, se hace difícil dormir. Continuar trabajando es la meta que me he trazado y continuar ayudando en todo lo que pueda al pueblo de Caibarién. (Elizabeth Martínez González, directora del Centro Municipal de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Caibarién)

