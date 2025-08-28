Convocan a futbolistas cubanos para fecha Fifa

Jugarán en octubre partido amistoso ante Granada

LA ASOCIACIÓN de fútbol de Cuba convocó a jugadores de la liga nacional para realizar un partido amistoso en la fecha Fifa de octubre.

En los próximos días se concentrarán figuras destacadas del pasado Torneo Apertura de la 108 Liga Nacional de Fútbol con vista a prepararse para un choque frente a Granada el 11 del mencionado mes de octubre.

«El objetivo no es solo premiar a esos jugadores con la posibilidad de representar a Cuba, sino aumentar la bolsa de quienes puedan llegar a la selección absoluta para sus principales compromisos», adelantó a JIT el secretario general de la AFC, Miguel Ángel Díaz.

Atendiendo a la política de contrataciones aprobada por el Inder, esto permite que algunos de esos futbolistas puedan ser observados y sirva como vitrina del talento joven.

Estos llegarán en las próximas horas a La Habana, donde se concentrarán para jugar una cuadrangular en la que participará la selección sub-20 años que se prepara para el mundial de la categoría.

Además participarán un elenco con jugadores nacidos en los años 2007 y 2008 que buscarán la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y el equipo de La Habana, que recientemente se coronó en el Torneo Apertura.

El cuerpo técnico estará compuesto por el villaclareño Yeniel Márquez, Roberto Villegas Collazo y el entrenador de porteros Wilder Torres Cabrero, ambos de Camagüey.

La lista, que puede nutrirse de los jugadores nacidos en el 2007 y 2008 que también participaron en el campeonato doméstico, quedó conformada por los artemiseños Osniel Ramos y Roberto Carlos Torres; los camagüeyanos Keiler James González, Daissel López y Cristian Jesús Roseaux, además los avileños Randy Álvarez y Manuel Antonio Duarte.

De Cienfuegos fueron llamados Kevin Luis Jiménez y Lixander Gianni Lara; Hairt Zayas y Dariel Torres, representantes de Isla de la Juventud; Darío Pons y Yordan Quiñones, de Las Tunas; Kelvin Castañeda, Matanzas y Rogney Hurtado y Roberto Acevedo a Villa Clara.

La Habana y Guantánamo, campeón y subcampeón del Apertura, cuentan con las representaciones más nutridas. Por los primeros llegan Carlos Lázaro Palomino, Arnaldy Ramírez, Daniel Ramón Marín y Arnold Quintero.

Los subcampeones Dairon de Jesús Delgado, Juan Carlos Hernández, y Missael Pérez completan el listado.