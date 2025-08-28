Dicen y repiten por el viento, a la velocidad en que viajan las voces de la radio que «El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños» y sí, los sueños poseen esa belleza extrema del convite creciente a tragarse el mundo, o mejor aún, a echarse la Luna en un bolsillo para sacarla en cada estanque, laguna o charquito de agua y jugar entonces con su reflejo. Invitar a cocuyos y cigarras a que te acompañen en el trayecto. Radio Caibarién tiene la magia de reinventar los amaneceres. Sus paredes están impreganadas de múltiples sueños compartidos por múltiples soñadores. Hoy cumple 40 años, y no puedo evitar sentir orgullo y emoción porque allí fueron mis inicios en el arte. Bajo el amparo de grandes artistas como Antonio Daniel Acevedo, Carmen Moreno, Freddy Espinosa Martinez, Julio Manejias, Ricardo Coya, Maritza Jimenez, Rebeca Álvarez, compartí escenarios diversos que genera la radio. Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos, por eso cada día allí fue un aprendizaje muy grande que me impulsó a seguir el camino a por más. Nombres entrañables de amigos cómplices de mis quimeras vinen a mi mente, Yalili Romero (mi hermanita), Teresita, Villazon, Leonel, La guajira, Mina Moreno, Julio, Mari Sosa, Raisa Guevara, Milagritos, María del Carmen, Alexis Sedeño, Yudith, Liz Madrigal, Maria Elena Villegas, Yari Rojas, Yudiel, Manahin, y tantos otros que me vieron corretear como un chiquillo escapado de sus padres y a ratos soltar carcajadas de felicidad. Un sueño no se hace realidad por arte de magia; requiere sudor, determinación y trabajo duro, y eso fue lo que todos me regalaron, en Radio Caibarién hice de todo tipo de programas, infantiles, juveniles, revistas culturales, recreativos, noticiero, la lista de éxitos de los Super… remotos, enlaces en vivo (aún no olvido aquel mega enlace nacional y cómo Feddy Espinosa confió en mi como su locutor y no prefirió cambiarme por uno más experimentado, por entonces tendría apenas 17 años.) Esos regalos de la memoria no se olvidan, te acompañan y te forman como ser humano y como creador.

Hoy es un día de Fiesta. En cada casa de mi pueblo la radio está prendida y sus hacedores entran a tomar un buchito de café, una refrescante limonada, un enchilado de cangrejo, o un vaso de agua… entran como si cada casa de mi pueblo fuera la casa de mi gente de la radio. Familias que se han ganado el afecto de su pueblo a base de puro arte, de invitar a la magia de los sueños cada día, desde que sale el Sol y hasta que se oculta y durante toda la madrugada es un deleite sentirse acompañado por la CMHS, Radio Caibarién: La voz de la Villa Blanca.

Decía Harriet Tubman que todo gran sueño comienza con un gran soñador. De grandes soñadores está llena mi emisora y casa .Recuerden siempre: tienen en su interior la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas y cambiar el mundo.

Feliz aniversario.

Imagen: tomada del muro de Facebook del autor.