Tormenta afecta subestación eléctrica en Santa Clara

Una fuerte tormenta impactó la subestación Santa Clara Industrial —clave para el suministro eléctrico de más del 40% del municipio de Santa Clara y áreas de Placetas y Camajuaní—, y causó múltiples averías en el sistema eléctrico, aunque ningún emplazamiento de grupos electrógenos en Santa Clara resultó afectado.

Yadier Ruiz, jefe del Despacho de Carga de la Empresa Eléctrica Provincial, informó que las líneas de 110 KV que alimentan la subestación 110-34-5 fallaron, junto con un puente abierto en la barra de 34-5. «Las líneas de distribución 6-3-7-5, que cubre desde Maleza hasta Camajuaní, y la 17-85, que abastece la zona hospitalaria y circuitos como Cebadero y Latius, también colapsaron», explicó.

Además, circuitos de 13 KV, como 193, 31, 39 Sandino, 30, 53 EIDE , 132 y 162, presentan interrupciones por árboles caídos, postes partidos y líneas partidas en puntos de interconexión.

En la madrugada y primera horas de la mañana, varios usuarios en redes sociales informaron de una explosión, por lo cual aclaramos que esta obedece a una avería en la línea de 33 KV. “Durante la noche logramos restablecer parte del servicio, pero la línea 6-3-7-5, que va del Somos Jóvenes a Camajuaní y de Maleza a la Universidad, sigue sin operar», puntualizó.

Brigadas de la Empresa Eléctrica laboran intensamente para solucionar las averías y restablecer el suministro en el menor tiempo posible, mientras la población espera la normalización del servicio.