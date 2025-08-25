Inicia preparación metodológica previa al curso escolar 2025-2026

Como ya es tradicional este lunes serán los maestros y profesores los primeros en entrar por la puerta principal de los centros educaciones y estrenar las aulas para iniciar la preparación metodológica, a la par del resto de los preparativos.

La fiesta nacional por el inicio del curso escolar el lunes 1ro de septiembre otra vez se presenta como uno de los acontecimientos más trascendentales y de singular relevancia para gran parte de los núcleos familiares y que involucra a su vez, a toda la sociedad que en el caso de Las Tunas que ha permanecido a la vanguardia nacionalmente en las últimas décadas tiene el incentivo adicional de batallar por la sede del 26 de julio en el año del centenario de Fidel como lo explicó el Primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, Osbel Lorenzo Rodríguez.

Más detalles en la propuesta radial.