Cirilo avanza a semifinales en Mundial de Canotaje

LA CUBANA Yarisleidis Cirilo clasificó a las semifinales del C1-200 metros en el Campeonato Mundial de Canotaje que se celebra en Milán, Italia. Con tiempo de 46.66 segundos, Cirilo cruzó la meta en el tercer heat, asegurando su pase directo a la siguiente fase. Esta marca la logró tras coronarse recientemente campeona mundial en la misma distancia en el evento júnior y sub-23 años, de Portugal, donde hizo 47.26 segundos para escalar a lo más alto del podio. Más de 1400 atletas de 75 países compiten en esta edición número 50 del Mundial, que se extenderá hasta el domingo 24. Este evento marca el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. El certamen pone en juego 24 títulos de canotaje y 12 de paracanotaje, con presencia de medallistas olímpicos. También competirán campeones del torneo europeo y del Mundial de Samarcanda 2024. Cirilo, única cubana presente en esa justa, se perfila como una de las figuras a seguir en esta cita internacional. Su clasificación directa a semifinales confirma su potencial entre las mejores del mundo.