Este podría ser el ejercicio más eficaz para dormir mejor, según la ciencia

Un equipo de científicos de la Universidad del Deporte de Harbin (China) determinó cuál es el ejercicio que podría ofrecer mayores beneficios para la calidad del sueño, informa el portal Science News.

De entre los distintos tipos de actividad física analizados en una nueva investigación, que se basó en 30 ensayos clínicos realizados en más de una docena de países, el yoga fue la opción más efectiva para conciliar y mantener el sueño, en comparación con la caminata, el entrenamiento de resistencia y el ejercicio aeróbico.

Sesiones cortas, máximo impacto

Los autores del estudio también observaron que practicar yoga intenso en intervalos breves, de menos de 30 minutos y con una frecuencia de dos veces por semana, puede mejorar más el descanso que sesiones más largas.

Esto se debe a que una duración prolongada de esta actividad podría aumentar los niveles de cortisol, conocido como la ‘hormona del estrés’, que contribuye a mantener a las personas despiertas.

Según explican los especialistas, el yoga promueve la activación del sistema nervioso parasimpático, encargado de regular las funciones corporales en situaciones de reposo, a través de la respiración controlada. Esto reduce la frecuencia cardíaca y favorece la relajación.

Sin embargo, advirtieron que es importante evaluar con cautela los resultados, que fueron publicados en la revista Sleep and Biological Rhythms, considerando el reducido número de ensayos y las «características únicas de la población con trastornos del sueño». Ante esta situación, los científicos señalaron que se necesitan más estudios para confirmar sus hallazgos.