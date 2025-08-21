jueves, agosto 21, 2025
Caibarién

Continúa el torneo de beisbol “A la Bamba” en el Verano Siempre Joven

BÉISBOL

Este jueves prosigue la acción del Torneo de Béisbol “A la Bamba” en la Villa Blanca, con sede en el Estadio Humberto Jordán Gallo de Caibarién. La competencia, que se disputa en formato de tres vueltas con partidos de siete innings, reúne a cinco equipos locales: Proxcor, Malecón, Gaviota, Tiburones y Paseo Martí.

⚾️ Formato competitivo
Los dos conjuntos con mejor desempeño al cierre de la fase clasificatoria avanzarán a una final pactada al mejor de tres juegos, donde se coronará el campeón del certamen. Tabla de posiciones tras dos jornadas muestra a

  • Tiburones y Paseo Martí lideran invictos con dos victorias sin derrotas
  • Proxcor y Malecón acumulan una derrota sin triunfos
  • Gaviota cierra la tabla con dos reveses consecutivos
    Los encuentros se celebran cada jueves y viernes, manteniendo viva la pasión por el béisbol en esta tradicional plaza del deporte en Villa Clara.
    Este evento es otra de las iniciativas de la cátedra de pelota en Caibarién como opción recreativa en este verano siempre Joven 2025.

Imagen: Archivo CMHS.

Periodista de la emisora Radio Caibarién

