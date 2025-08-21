Continúa el torneo de beisbol “A la Bamba” en el Verano Siempre Joven

Este jueves prosigue la acción del Torneo de Béisbol “A la Bamba” en la Villa Blanca, con sede en el Estadio Humberto Jordán Gallo de Caibarién. La competencia, que se disputa en formato de tres vueltas con partidos de siete innings, reúne a cinco equipos locales: Proxcor, Malecón, Gaviota, Tiburones y Paseo Martí.

⚾️ Formato competitivo

Los dos conjuntos con mejor desempeño al cierre de la fase clasificatoria avanzarán a una final pactada al mejor de tres juegos, donde se coronará el campeón del certamen. Tabla de posiciones tras dos jornadas muestra a

Tiburones y Paseo Martí lideran invictos con dos victorias sin derrotas

Proxcor y Malecón acumulan una derrota sin triunfos

Gaviota cierra la tabla con dos reveses consecutivos

Los encuentros se celebran cada jueves y viernes, manteniendo viva la pasión por el béisbol en esta tradicional plaza del deporte en Villa Clara.

Este evento es otra de las iniciativas de la cátedra de pelota en Caibarién como opción recreativa en este verano siempre Joven 2025.

Imagen: Archivo CMHS.