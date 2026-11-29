La felicitación es también para sus profesores, sus compañeritos de la escuela, para los del barrio, y claro para papá, mamá, abuelo o abuela. En sus casas nació la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano

La Habana. Cuba entera se ha enamorado de los muchachos del equipo nacional Sub-12 que acaba de clasificar para el Campeonato Mundial de Beisbol de esa categoría, tras obtener el tercer lugar en el torneo panamericano.

Conquistó los corazones de está irredenta isla, porque el beisbol, patrimonio cultural de la nación, nace en la cuna; se cultiva en la casa, en la escuela y en el barrio.

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Hoy, cuando nos embriaga de felicidad por la actitud de estos niños sobre el terreno, es menester felicitar a sus entrenadores; a los que los condujeron allí en República Dominicana, sede de la lid contienental, y a quienes lo recibieron la primera vez que pisaron un terreno en su municipio. La labor formativa vale tanto como uno de los jonrones de Tyler Ruiz.

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Pero hay que entregarles la misma medalla de bronce alcanzada a sus padres, madres, abuelos y abuelas, al tío, al primo o a la prima, a los compañeritos de la escuela, porque todos los han acompañado en su hazaña desde que comenzaron este aún joven camino.

Pero la alegría no nos puede hacer olvidar que antes de que en el pecho brillara la presea de hoy, un gran movimiento en esta categoría en 2025 reunió en los 168 municipios a más de 500 peloteritos; que el esquema competitivo de las Pequeñas Ligas es un singular contribuyente a las emociones que ahora vivimos .

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Ese trabajo, con un colosal esfuerzo sin detenerse ante las grandes dificultades que enfrenta el país por el recrudecimiento del fascista y genocida bloqueo económico comercial y financiero de Estados Unidos, ha rendido sus frutos.

Entonces, hay que felicitar también a esos otros niños que jugaron con sus equipos en esas justas, de las cuales salió esta selección. Aquellos otros no son héroes anónimos, merecen el mismo aplauso que los medallista de bronce de América; quienes solo cayeron frente a Estados Unidos y Venezuela.

No hubo campeonato nacional de esta categoría, y eso llevó a aplicar variantes, entre ellas la solicitud a las provincias de enviar a la Comisión Nacional de Beisbol, los nombres de los jugadores que ellos creían tenían las condiciones para estar en la preselección.

Todos los territorios hicieron ese trabajo con los llamados «atletas de perspectiva», a quienes se les fue dando seguimiento desde el año pasado.

Debemos recordar, en el año de su centenario que Fidel el 24 de agosto de 2008, en su Reflexión Para el honor medalla de oro, nos convocó con estas palabras: «Revisemos cada disciplina, cada recurso humano y material que dedicamos al deporte».

Así como se destinaron esfuerzos y recursos a esta categoría, hay que pensar en las que le siguen, hasta los 18 años. En ellas está la base de lo que podamos hacer en las grandes competiciones mundiales.